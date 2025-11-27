Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Sărăcia în 2025

Sărăcia modernă: ai un telefon super performant de pe care poți verifica online că nu ai niciun ban în cont.

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Banc

La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soţilor lor.

La 92% dintre bărbați, le plac prietenele soţiilor lor.

Morala:

Bărbaţii sunt mult mai sociabili decât femeile.

BANC | „Unde ești, dragul meu Bulă?”

Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră

×