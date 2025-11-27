BANC | „Unde ești, dragul meu Bulă?”

Ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și iubita sa. Deznodământul este hilar.

– Unde ești, dragul meu Bulă?

– Acasă, cuminte, iubita mea…

– Nu te cred! Fă-mi o poză cu nevastă-ta!

Bărbatul, amanta și liftul

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara unde locuia respectiva vede următorul anunț: „Liftul nu funcționează”.

Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăi clipe frumoase și-a zis:

„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”

Până la etajul 3 a urcat din fugă. Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi. La etajul 8 a luat ceva pentru inimă. La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una din trepte ca să-și tragă sufletul și s-a gândit:

„Poate am noroc să n-o găsesc acasă….”



Alte bancuri amuzante

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.

-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!