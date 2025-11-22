Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră

Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră

De: Denisa Iordache 22/11/2025 | 16:11
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între un motociclist și un polițist. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună!

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.
-Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?
-Cu prietena mea, la Brașov…
-Păi sunteți singur…
Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.
-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

VEZI ȘI:

BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”

BANC | Bulă este suspectat de soția lui că o înșală

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
Bancuri
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
BANC | Bulă este suspectat de soția lui că o înșală
Bancuri
BANC | Bulă este suspectat de soția lui că o înșală
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
Click.ro
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași ...
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? ...
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane ...
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ...
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră
Vezi toate știrile
×