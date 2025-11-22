Acasă » Bancuri » BANC | Bulă este suspectat de soția lui că o înșală

De: Irina Rasoveanu 22/11/2025 | 08:56
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest weekend. Bulă, personajul preferat al românilor, este protagonistul acestei glume, menite să vă aducă zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună!

Bulă este suspectat de soția lui că o înșală. Ca să se convingă de acest lucru, merge Ia Bulă și îi zice:

– Tu susții cu tărie că nu mă, înșeli dar ca să fiu convinsă, mâine dimineață mergem la biserică și juri că nu m-ai înșelat niciodată!

Bulă acceptă cu jumătate de gură, iar seara merge la preot pentru a cere ajutorul. Preotul îi spune că nu este de glumit cu lucrurile sfinte, așa că nu îl poate ajuta. Neavând altă soluție, Bulă merge la mama lui și îi spune:

– Mamă, am greșit rău de data aceasta. Sunt așa de supărat, încât simt nevoia să mă ții în brațe și să mă alinți ca în vremurile când eram copil.

Când ajunge acasă, Bula merge direct în dormitor și face dragoste cu soția lui. A doua zi dis de dimineață, Bulă merge cu soția lui la biserică și cu mâna pe icoană, jură:

– În acest loc sfânt, cu mâna pe icoane, jur că de când m-a ținut mama mea în brațe, nu m-am culcat cu alte femei în afară de soția mea!

Banc bonus: Ion și deznădejdea

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.

Banc bonus: Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

