BANCUL ZILEI | Tragicomedie cu amantul

De: Irina Vlad 21/01/2026 | 15:12
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Două prietene vorbesc despre amantul uneia dintre ele. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

Vorbesc două prietene:

– Ia zi, fato, am auzit că ai fost la teatru cu amantul, ce a fost acolo?

– A fost tragicomedie!

– Cum adică?

– Ne-am întâlnit cu soțul meu acolo… și el tot cu amanta!

Alte bancuri amuzante

Seara târziu se aud bătăi în uşă

– Îmi pare rău, vecine, ştiu că e târziu şi abia te-ai intors de la serviciu, însa tare am nevoie de ajutorul tău. Nu pot intra în casă. Am plecat în grabă şi mi-am uitat cheia de la intrare în pantaloni, care au rămas aruncaţi după pat …
– Asa, şi? … Eu ce-aş putea să fac!?
– Urcă un pic sus în dormitor la tine şi adu-mi-i, te rog!

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia şi cu voce slăbită îi spuse:
– Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.
– Lasă, spuse ea, stai liniştit, nu e bine să faci niciun efort.
– Nu, nu, spuse el, vreau să-ţi spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună prietenă a ta.
– Ştiu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!

