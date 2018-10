Bărbatul care l-a apărat pe Florin Salam în seara atacului a făcut primele declarații: „Tot scandalul ăsta l-a provocat…”

Zilele trecute, lumea maneliștilor a fost șocată să afle că Florin Salam ar fi fost bătut și răpit la Milano. Cel care l-ar fi apărat pe celebrul manelist a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în seara atacului.

Florin Arabu’ este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Florin Salam. El a explicat că în seara cu pricina a fost să-l ajute pe cântăreț, dar că nu a fost deloc vorba de vreo răpire. LIVE-ul făcut de cântăreț pe Facebook a fost realizat chiar în restaurantul lui Florin Arabu’ din Milano, după incident. Acolo era și Costel Corduneanu. Deși îl cunoaște, Florin Arabu’ a declarat că nu face parte din clanul lui.

„Costel Corduneanu se afla în Milano la shopping!”

„Locuiesc în Milano, am o afacere aici restaurant românesc şi o firmă de pază de mai mulți ani. Voiam să vă spun că eu nu sunt omul nimănui (cum s-a scris că eu aș fi omul lui Costel Corduneanu), nu am nici o legătura așa cum a speculat presă. În legătură cu Florin Salam, vă pot spune că ne cunoaștem de mulți ani și suntem foarte buni prieteni. Florin m-a sunat sambătă seară că a avut loc un mic incident și eu m-am dus după el la hotel, mi-a povestit cum s-a întâmplat după care am venit la mine la restaurant.

Costel Corduneanu se afla în Milano la shopping, eu cu el mă cunosc de mulți ani de câte ori vine în Milano eu având restaurant românesc vine la mine să mănânce, dar el nu are nici o legătură cu Florin Salam nu l-a salvat nu a venit în Italia pentru asta etc. Florin Salam nu a fost sechestrat de nimeni și nici bătut, (a fost doar atins) tot scandalul ăsta l-a provocat Mircea Nebunu în sensul că a fost o invenție de-a lui! Florin Salam este prietenul meu și m-am dus să-l ajut fără nici o obligație sau pus de cineva, efectiv prietenește”, a declarat Florin Arabu’ pentru spynews.ro.

Florin Salam n-a fost lovit intenționat

După ce Lower Stan l-a lovit pe Florin Salam la un botez unde a fost chemat să întrețină atmosfera și interlopul și-a cerut scuze în mod public, acum un martor povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat de fapt în acea seară. Bărbatul a mărturisit că interlopul nu ar fi vrut să îl lovească pe Florin Salam.

„Sa inteleaga toata Romania ca Florin Salam n-a fost lovit intentionat. A fost o greseala. In timp ce Florin Salam isi facea programul la persoana respectiva, altcineva a venit si a tras de el sa-l ia. Omu’ nefiind lucid si, vreau sa subliniez asta, a vrut, cumva, sa dea in persoana care tragea de Salam sa-l ia. Din pacate, fiind nelucid, l-a nimerit pe Salam. Oameni buni, nu mai lasati comentarii cu rautate, nu mai dati zvonuri false, nu mai faceti mass media cu povesti neadevarate! Din fericire, regele Florin Salam este bine, este la hotel, maine va fi prezent la Bambuu, discoteca din Milano… in forta, sa distreze toata lumea asa cum face de obicei!!!”, a scris pe Facebook unul dintre barbatii prezenti la nunta la care a fost lovit Florin Salam.

Ce a spus Mircea Nebunu

Bun prieten cu Florin Salam, Mircea Nebunu a luat atitudine. Și i-a somat pe răpitori să-l elibereze urgent pe manelist. "Să-i dați imediat drumul lui Florin Salam! Păi l-ați chemat să vă cânte, să vă distreze și îl luați la bătaie? Voi credeți că este singur pe lume. Dați-i imediat drumul lui Florin Salam!", au fost câteva dintre cuvintele lui Mircea Nebunu.