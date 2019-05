Bărbatul din Dâmbovița care și-a ucis iubita cu un morcov a fost reținut! ”După ce am văzut că a murit am îmbrăcat-o frumos în pijamale”

O femeie din Dâmbovița a murit după ce iubitul ei a supus-o unui joc sexual care a costat-o viața! Bărbatul a fost reținut de poliție și va fi judecat pentru omor.

O femeie din Dâmboviţa a murit în chinuri, după ce iubitul ei a supus-o la un experiment sexual greu de imaginat. Bărbatul a vrut să-şi îndeplinească anumite fantezii, însă totul a luat o întorsătură neaşteptată pentru femeia de 59 de ani.

În primă fază el a spus că nu ştie de ce a murit femeia, însă la autopsie, medicul legist a descoperit ce păţise de fapt, sărmana femeie. Potrivit medicilor legişti, decesul se pare ca a survenit în urma septicemiei cauzate de perforarea colonului cu un morcov.

El a declarat că a anunţat salvarea, însă după ce a văzut că femeia murise a sunat din nou să anuleze apelul. El spune că a îmbrăcat-o apoi în pijamale şi s-a dus să scoată certificatul de deces de la Primărie.

„După ce am văzut că a murit am îmbrăcat-o frumos cu pijamale. Am anunţat salvarea înainte, dar am întors-o din drum pentru că murise. Am vrut să îi scot certificat de deces de la Primărie. Ea mi-a spus să o las în pace, dar am continuat. Îmi pare rău de ea, nu am vrut să o omor. Am ţinut la ea şi ea a ţinut la mine. Am recunoscut vina în faţa poliţiştilor„, a declarat bărbatul, citat de observator.tv.