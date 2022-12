Bărbatul din imagine a murit și a „înviat” după exact 90 de minute. Când s-a trezit, a povestit ce a văzut „dincolo”, de fapt

Alistair Blake, un australian în vârstă de 61 de ani, a trecut printr-o experiență pe care și-o va aminti toată viața. Bărbatul a explicat ce a experimentat, cât timp s-a aflat în moarte clinică. Pentru o oră și jumătate, Alistair a fost „dincolo”. Iată mai jos, în articol, ce a povestit bărbatul.

A îndurat momente foarte grele și s-a aflat în moarte clinică timp de 90 de minute. Australianul în vârstă de 61 de ani a explicat faptul că acest calvar a început în luna ianuarie a anului 2019. La momentul respectiv, bărbatul a intrat în stop cardiac, lângă soția sa, Melinda, în timp ce dormea. Văzând ce se întâmplă, soția bărbatului a început să aplice manevre de resuscitare și a sunat și după ajutor. Echipajul medical ajuns la locuința lor a aplicat manevre de resuscitare, iar australianului i-au fost aplicate și șocuri electrice cu defibrilatorul. Bărbatul încă nu își revenise, la momentul acela. Abia după 90 de minute, bărbatul avea puls, din nou.

„Din punct de vedere tehnic, am fost mort timp de 90 de minute. Îmi amintesc că m-am culcat sâmbătă seara, iar următorul lucru pe care mi-l amintesc a fost că m-am trezit joi dimineață în timp ce mă mutau de la Terapie Intensivă la Chirurgie Cardiovasculară. Creierul meu pur și simplu a blocat ceea ce s-a întâmplat între aceste două momente”, a spus australianul în vârstă de 61 de ani.

Vezi și DATORITĂ UNUI SMS, TÂNĂRA DIN IMAGINE ȘI-A DAT SEAMA CĂ BĂRBATUL CARE A CRESCUT-O NU E TATĂL EI. DAR ASTA NU E TOT: CINE E PĂRINTELE EI ADEVĂRAT, DE FAPT

Citește și ȚI SE FRÂNGE SUFLETUL! POVESTEA DE VIAȚĂ A UNUI IEȘEAN CARE A FOST NEVOIT SĂ STEA PE STRĂZI. ȘI-A PIERDUT LOCUL DE MUNCĂ DE LA FABRICĂ ȘI NU A MAI PUTUT SĂ PLĂTEASCĂ CHIRIA

Ce a văzut „dincolo”?

Bărbatul, însă, susține faptul că nu a văzut nimic, cât timp s-a aflat de cealaltă „baricadă”. Însă, după experiența pe care a trăit-o, bărbatul și-a schimbat viața și petrece mai mult timp cu familia. În plus, pune mai mult preț pe ceea ce mănâncă și pe mișcarea zilnică.

„Mulți oameni mă întreabă dacă am văzut ceva. Nu, nu am văzut nimic. Fără lumini puternice, nimic de genul acesta. Nu știu ce este acolo, dar nu mă deranjează asta, atât timp cât sunt în formă și sunt sănătos. Acum am o abordare total diferită a vieții. Mi-am redus numărul de ore de lucru și încerc să stau mai mult cu familia și prietenii. Obișnuințele mele alimentare s-au schimbat. Mănânc mai sănătos și fac mai multă mișcare”, a mai spus el, potrivit Dailystar.co.uk.

Sursă foto: Facebook