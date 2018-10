”Beleaua” Corduneanu & ”Diamantul roz” s-au reîmpăcat: ”Orice cuplu care nu se ceartă înseamnă că nu se iubește!”

Dacă, în urmă cu câteva luni, Adrian Corduneanu, cel supranumit ”Beleaua”, a înnebunit de gelozie după ce a aflat că Ramona, soția lui, ar fi jucat ”la dublu”, informație publicată, în exclusivitate, AICI, acum, lucrurile între cei doi par că au revenit pe un făgaș normal. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă informații de ultimă oră din interiorul celei mai temute familii din Moldova. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) ”Beleaua” Corduneanu și ”Diamantul roz” s-au reîmpăcat. (CITEȘTE ȘI: DIVORȚ IMINENT ÎNTRE ADRIAN ”BELEAUA” CORDUNEANU ȘI ”DIAMANTUL ROZ”)

În urmă cu câteva luni, Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, a reușit să stârnească un adevărat război în interiorul celui mai temut clan din România, atunci când a plecat de acasă mai multe zile. Cu toate acestea, cea supranumită "Diamantul Roz" a stiut cum să îl facă pe temutul interlop, căruia i-a dăruit trei moștenitori, să revină la sentimente mai bune.

Potrivit unor documente ce au intrat în posesia D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) vizitele pe care Ramona le-a făcut la camera intimă din Penitenciarul Gherla, acolo unde Adrian Corduneanu își ispășește pedeapsa, au reaprins flacăra iubirii, iar temutul interlop a revenit la sentimente mai bune.

"Orice cuplu care nu se ceartă înseamnă că nu se iubește. Relația cu Adrian este una bună, așa a fost mereu. Suntem o familie fericită, având în vedere situația dată", a declarat Ramona Corduneanu, soția temutului bărbat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cererea de schimbare a regimului de detenție i-a fost refuzată

Adrian Corduneanu a primit o amânare de șase luni din partea comisiei de individualizare a pedepselor de la Penitenciarul Gherla, după ce a solicitat schimbarea regimului de detenție. Mai mult decât atât, temutul bărbat a susținut în fața comisiei faptul că singurele recompense de care s-a bucurat în timpul petrecut în spatele gratiilor au fost vizitele la camera conjugală.

"Solicită să se aibă în vedere că persoana condamnată are trei copii acasă , are recompense doar vizită la cameră conjugală. Își pune întrebarea, doar în asta constau recompensele? (…) Intimatul personal, având ultimul cuvânt, solicită a se avea în vedere că nu are nici un raport de incident si solicită respingerea plângerii Penitenciarului G_____ întrucât dacă are Comisie de liberare nu va putea beneficia de liberare condiționată."

”Prin raportul comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului G_____ nr. 404/2018 (filele 2-3 din dosarul judecătorului de supraveghere, anexat) s-a menținut deținutul C_________ A_____, în regim de maximă siguranță și s-a stabilit un termen de șase luni pentru reanalizarea situației persoanei condamnate. Comisia a reținut că deținutul este clasificat în categoria deținuților care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului”, se arată în sentința magistraților.

”PENTRU ACESTE MOTIVE INSTANȚA ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE: Admite contestația formulată de contestatorul P____________ G_____ , cu sediul în municipiul G_____ , _______________________________ 4, județul Cluj, împotriva încheierii nr. 167/2018 pronunțate de Biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate pentru P____________G_____ și, în consecință: Desființează încheierea nr. 167/2017 pronunțată de Biroul judecătorului de supraveghere pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru P____________ G_____. Stabilește un termen de 6 luni pentru reanalizarea situației persoanei condamnate C_________A_____ . Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Hotărârea este definitivă. Pronunțată în ședința publică”, este decizia judecătorilor.

Adrian Corduneanu, condamnat pentru șantaj

Adrian Corduneanu a aflat, în toamna lui 2017, pedeapsa finală pe care va trebui să o execute în dosarul şantajării unui agent comercial din Iaşi. Deşi prima instanţă stabilise o condamnare de trei ani şi şase luni, judecătorii de la Curtea de Apel Iaşi au conchis că pedeapsa era prea mică. Adrian Corduneanu a primit, astfel, o pedeapsă definitivă de patru ani şi opt luni, din care se va scădea perioada de peste un an petrecută deja în arest preventiv. După ce va ieşi din închisoare, Corduneanu nu va avea dreptul să discute cu victima sa sau cu rudele acesteia timp de cinci ani.

Cinci ani nu va avea voie „Beleaua” să se apropie nici de Ionel Bogdănici, prietenul său, care a fost şi el condamnat în acest dosar, la trei ani şi opt luni de închisoare, cu aproape un an mai mult decât stabilise prima instanţă.

Cei doi au fost găsiţi vinovaţi de şantaj, victima lor fiind agent de vânzări în Iaşi. În toamna anului 2015, T.P. ar fi fost contactat de către Adrian Corduneanu, care l-ar fi ameninţat să nu mai ducă clienţii către firma de betoane la care era angajat, ci către o altă societate care avea acelaşi profil, administrată de Ionel Bogdănici, un apropiat al lui Corduneanu.

