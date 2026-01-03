Berlin, în beznă și frig! Zeci de mii de locuințe fără curent, după o pană majoră în urma unui incendiu

Potrivit presei germane, un incident grav a aruncat sud-vestul Berlinului în întuneric chiar în plină iarnă. Aproximativ 45.000–50.000 de gospodării și peste 2.000 de firme au rămas fără electricitate, iar autoritățile investighează posibilitatea unui sabotaj.

Magazine închise, case reci și centre de refugiu

La primele ore ale dimineții de 3 ianuarie 2026, cartiere întregi din Berlin au fost afectate de o pană masivă de curent. Zonele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde s-au trezit fără electricitate, internet și, pe alocuri, fără semnal la telefonia mobilă. Vremea rece și ninsorile au amplificat rapid impactul, lăsând mii de oameni fără lumină și căldură.

Potrivit operatorului rețelei, un incendiu izbucnit la un cablu electric deasupra canalului Teltow a distrus mai multe linii de înaltă tensiune care alimentau sud-vestul orașului. Avariile sunt serioase, iar lucrările de reparație sunt extrem de complicate. Estimările inițiale indică faptul că o mare parte dintre consumatori ar putea rămâne fără curent până joi, 8 ianuarie.

Sabotaj sau accident?

Efectele s-au simțit imediat: numeroase supermarketuri și magazine au fost nevoite să tragă obloanele, iar în multe locuințe sistemele de încălzire nu mai funcționează, fiind dependente de electricitate. Autoritățile locale, împreună cu pompierii și Crucea Roșie, au deschis centre de refugiu temporare, unde oamenii se pot încălzi și își pot încărca telefoanele.

Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru „brandstiftung” — termenul german pentru incendiere deliberată. O scrisoare de revendicare a atacului a fost trimisă la autorități și este verificată de structurile specializate în infracțiuni politice. Nu este prima dată când Berlinul se confruntă cu incendieri intenționate ale infrastructurii critice, motiv pentru care ipoteza sabotajului este luată foarte în serios.

Când revine curentul?

Operatorul estimează că aproximativ 10.000 de gospodării din Lichterfelde ar putea fi reconectate mai rapid, prin rute alternative ale rețelei. Restul zonelor afectate ar urma să aștepte până la sfârșitul săptămânii, din cauza complexității reparațiilor și a condițiilor meteo nefavorabile.

Recomandările autorităților pentru cetățenii afectați sunt: utilizarea surselor de iluminat de urgență, economisirea bateriilor, asistarea vecinilor vulnerabili și folosirea centrelor de sprijin dacă situația devine dificilă.

Berlinul speră să se facă lumină, însă, momentan, întrebările fără răspuns sunt mai aprinse decât incendiul care a lăsat orașul în beznă.