Betty Salam și-a părăsit soțul după Asia Express 2024. Ce s-a întâmplat între cei doi la filmările show-ului de la Antena 1

Betty Salam și Cătălin Vișănescu sunt împreună de mai multă vreme. Cei doi s-au căsătorit în 2018, iar în același an au devenit și părinți, aducând pe lume un băiețel, Mathias. Totuși, după șase ani de mariaj, se pare că relația lor a început să se degradeze. De ceva vreme circulă zvonuri despre un posibil divorț, iar acum acestea par să se confirme.

„Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt – the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om.

Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că am o minte calculată.

Așa că, aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a transmis de Betty Salam, în mediul online.

De ce s-au despărțit Betty Salam și Cătălin Vișănescu

Se pare că Betty Salam ar fi început deja o relație cu Iuly Neamțu. Cei doi au lansat o piesă împreună anul trecut, moment în care ar fi apărut primele scântei între ei. Totuși, acele sentimente au fost reprimate la acel moment, având în vedere că ambii erau implicați în alte relații.

Apoi, în urmă cu opt luni, s-au reîntâlnit la o petrecere, iar Iuly Neamțu a făcut primul pas. Acesta a reușit să o cucerească pe Betty, iar de mai bine de jumătate de an se spune că ar forma un cuplu și ar locui împreună.

Cu toate acestea, Betty Salam nu se poate bucura pe deplin de noua relație, deoarece fiul ei nu este cu ea. Se pare că băiețelul a rămas în grija lui Cătălin, care ar fi decis să limiteze accesul lui Betty la copil.

