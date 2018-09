Beyoncé a împlinit 37 de ani și arată fantastic!

Beyoncé a împlinit 37 de ani și se simte excelent în postura de mamă a trei copii. Are o căsnicie fericită, iar fiecare zi înseamnă un motiv în plus pentru a se simți o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Aniversarea celor 37 de ani de viață a însemnat o reuniune familială în care numitorul comun a fost liniștea sufletească. Beyonce a adresat și fanilor câteva cuvinte, transmițând că își iubește soțul foarte mult și că, după zece ani de mariaj, cuplul și-a reînnoit jurămintele.

”Am devenit mamă a trei copii, am alăptat gemeni. Am cântat, imediat după naștere, la Coachella, apoi am lansat un album comun alături de soțul meu.” Este vorba despre albumul ”Everything is love”, album care a fost foarte bine primit de fani și de critica muzicală.

”Am plecat în turneu, în întreaga, lume, alături de familia mea. A fost nemaipomenit”. Acest an, mai spune fericita vedetă, ”a fost monumental pentru mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu”.

La finalul scrisorii pe care a redactat-o la vârsta de 37 de ani, Beyonce a concluzionat:

”Continuu să învăț din trecut, să trăiesc în prezent și să mă înconjor de viitor”!

O carieră fulminantă

Beyoncé Giselle Knowles-Carter (născută la 4 septembrie 1981), cunoscută profesional ca Beyoncé, este o cântăreață de muzică R&B și actriță americană. Beyoncé a ajuns cunoscută în postura de componentă a grupului Destiny’s Child, formația de fete cu cele mai mari vânzări din istorie.