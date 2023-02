Bia Khalifa, primele declarații după ce s-a spus că s-a despărțit de Fulgy: ”Eu am fost înțelegătoare!”

Bia Khalifa a răbufnit! După ce s-a zvonit că fosta concurentă de la PRO TV nu ar mai forma un cuplu cu fiul Clejanilor, blondina a venit cu primele declarații despre legătura lor. Creatoarea de conținut pentru adulți a lămurit și motivul pentru care Fulgy nu a venit la ziua sa de naștere.

La jumătatea lunii ianuarie, Fulgy și Bia Khalifa au anunțat faptul că formează o relație. La doar o săptămână după ce a început povestea de iubire, fiul Clejanilor a invitat-o pe creatoarea de conținut pentru adulți să locuiască alături de el și i-a făcut cunoștință cu familia. Fanii credeau că relația lor ar duce chiar spre căsătorie, dar situația s-a schimbat, brusc, după ce artistul nu a fost văzut la ziua de naștere a blondinei.

(CITEȘTE ȘI: Bia Khalifa i-a făcut vânt lui Fulgy de la Clejani? Cei doi s-ar fi despărţit chiar de ziua ei: „Spală-te cu benzină”)

S-au despărțit Bia Khalifa și Fulgy?

După ce s-a crezut că cei doi s-ar fi despărțit, Bia Khalifa a dezvăluit, în cadrul unui interviu, care este, de fapt, legătura sa cu Fulgy. Potrivit spuselor sale, nu este nici urmă de motiv de despărțire. Motivul pentru care blondina nu a mai fost văzută în mediul online cu fiul Clejanilor este că a plecat la Bistrița, locul său natal, pentru a rezolva o problemă cu anumite acte. Astfel, zvonurile sunt nefondate.

Cu privire la ziua sa de naștere, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mărturisit că artistul a fost prezent, dar a ajuns mai târziu, motiv pentru care fanii Biei nu l-au văzut în postările sale.

„Peste tot scriu de toate despre mine. De când mă știu se tot scrie, iar chestia cu Fulgy cum că ne-am despărțit nu e adevărată. Faptul că nu postăm zilnic și poate am și eu treabă, de exemplu acum sunt în Bistrița la mine să-mi fac niște acte, nu înseamnă că ne-am despărțit sau nu știu ce. Suntem bine mersi, stau la el, nu ne-am certat, nu nimic.

El a întârziat la ziua mea, a avut ceva treabă, dar eu am fost înțelegătoare, el totuși a fost prezent de ziua mea pentru că el ora 12 noaptea a fost cu mine. Eu am petrecut cum ar veni tot pe 29 spre 30 noaptea, nu-i ca și cum m-ar fi încălzit că a venit el cu fetele, oricum am invitat foarte multe fete și erau 2-3 băieți acolo”, a spus Bia Khalifa pentru Spynews.ro.

(CITEȘTE ȘI: Bia Khalifa, zi de naștere fără Fulgy! Sișu, însă, a fost prezent: ,,Avem de dat un anunț în premieră”)