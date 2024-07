Bianca Apostol, o româncă pasionată de drumeții, a povestit cum a reacționat când ea și iubitul s-au întâlnit cu un urs în Canada: ”Eram singuri acolo și…”

Bianca Apostol, o tânără pasionată de drumeții montane, trăiește alături de partenerul său olandez, Daniël Vernooy, într-o iurtă construită din materiale reciclate, ducând o viață simplă și conectată cu natura. Ea povestește despre experiențele sale montane din Canada, unde întâlnirile cu urșii sunt mult mai frecvente decât în România, subliniind frumusețea și pericolele acestor aventuri.

Cu câteva zile în urmă, Maria Diana, o tânără de 19 ani, a fost ucisă cu sânge rece de urs, la Bușteni, în apropiere de un traseu montan. Maria Diana a fost atacată de animalul sălbatic, apoi târâtă într-o râpă. Iubitul ei a fost martor la scenele de groază, însă nu a putut face nimic pentru a o salva. Bianca Apostol a făcut o postare pe Facebook prin care a povestit întreagă sa experiență când s-a întâlnit cu urșii.

După tragedia recentă din Bucegi, în care o fată a fost ucisă de un urs, reacțiile pe rețelele sociale nu au întârziat să apară. Alpiniști, salvamontiști, vedete și pasionați ai muntelui din întreaga țară și-au exprimat durerea și îngrijorarea față de acest incident tragic. Printre aceștia, se află și Bianca Apostol, o româncă pasionată de drumeții, care a explorat munții din diverse colțuri ale lumii. Ea a împărtășit o poveste personală despre o întâlnire periculoasă cu un urs, subliniind riscurile și frumusețea drumețiilor montane.

Într-o postare detaliată pe Facebook, Bianca Apostol subliniază câteva aspecte esențiale și ușor de implementat, care nu necesită costuri ridicate. Printre acestea se numără informarea corectă și detaliată despre prezența urșilor și comportamentul adecvat în cazul unei întâlniri cu aceste animale. De asemenea, subliniază importanța unei bune organizări a turismului în zonele populate de urși, cum ar fi oferirea de spații sigure pentru depozitarea alimentelor și echipamentelor, inaccesibile urșilor. În plus, Bianca atrage atenția asupra necesității ca autoritățile să fie ferme în gestionarea urșilor care se apropie de oameni pentru a cere sau fura mâncare.

„De foarte mulți ani merg împreună cu partenerul meu, Daniël, în drumeții pe munte. Și când spun drumeții, mă refer la trasee lungi, mici ‘expediții’ de până la doua săptămâni în șir câteodată, când ne organizăm cu multă vreme dinainte, cărăm singuri echipamentul, mâncarea etc. Am fost cam prin toate zonele din România, dar și în străinătate: Patagonia, Kyrgyzstan, Georgia, Islanda, Norvegia etc. Dar cea mai relevantă experiență pe acest subiect am avut-o în Canada.

Acum doi ani am petrecut două luni pe poteci în Canadian Rockies și BC. Bineînțeles, o prima îngrijorare când am planificat drumețiile, au fost urșii. Prima acțiune: am cumpărat bear spray cum este recomandat (sau chiar obligatoriu în unele locuri). Pe parcursul a două luni ne-am întâlnit de câteva ori cu ursul. Chiar în prima zi, când am ajuns la locul de campare pentru acea noapte (locurile de campare în backcountry sunt limitate în general la 2-10 corturi și trebuie rezervate chiar și cu un an înainte; accesul oamenilor este deci foarte limitat), am zărit un urs grizzly cam la 20 de metri depărtare. Eram singuri acolo, ne-am speriat, nu ne-am mișcat, însă ursul era complet dezinteresat de noi”, a scris Bianca Apostol în postarea sa de pe Facebook.