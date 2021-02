Bianca Drăgușanu a arătat din greșeală înregistrarea cutremurătoare în care este leșinată lângă pat: “Am trăit în casă cu un om care mă filma non stop! Nu ți se pare că ăsta e șantaj?!”

Bianca Drăgușanu și-a uimit unii dintre apropiați, dar și pe mulți dintre fani după ce a decis să publice mai multe imagini în care apare bătută de Alex Bodi. Foarte puținți au fost însă cei care au văzut că vedeta a arătat din greșeală înregistrarea cutremurătoare în care este leșinată lângă pat, dar și două poze cu Daria Radionova, alături de milionarul din Mediaș – după cum puteți vedea în galeria foto a articolului. Vedeta regretă că i-a iertat prea multe greșeli fostului soț și susține că a învățat multe lucruri din propriile greșeli.

Bianca Drăgușanu a arătat din greșeală înregistrarea cutremurătoare în care este leșinată lângă pat

Deși s-au despărțit în urmă cu trei luni, între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi pare că a izbucnit abia acum un război monstruos, după ce o persoană din anturajul lor a dat presei o fotografie care a fost realizată după o blefaroplastie, suferită de divă. Intuind care va fi următorul pas al celui sau celei care a recurs la acest gest, creatoarea de modă a publicat o serie de poze în care apare snopită de fostul soț. După cum puteți observa în colajul de mai jos, la un moment dat, ea a arătat din greșeală o înregistrare cutremurătoare în care este leșinată lângă pat.

Incidentul nefericit s-a produs pe 29 februarie 2020, potrivit declarațiilor făcute de Alex Bodi în urmă cu aproape un an. Gestul său a venit la nici măcar o săptămână de când el și fosta lui soție au semnat actele de divorț; pe 16 martie 2020, afaceristul a postat câteva zeci de cutii de medicamente, unele dintre ele cunoscute pentru faptul că dau dependență, dar și calmante și pastile care ar fi ajutat-o să adoarmă după o zi grea.

Bianca Drăgușanu, declaraţii despre seara în care a fost găsită întinsă pe jos de Alex Bodi

Alex Bodi: Vreau doar să spui adevărul, să povestești de la ce a pornit scandalul dintre mine și doamna Madi.

Bianca Drăguşanu: Consider că mă șantajezi, dar o să povestesc. Noi am mers la un restaurant în acea zi în care a pornit totul, el mi-a luat telefonul cu tot cu parolă. Eu m-am dus acasă, am luat o pastilă de somn și am dormit. El a venit la mine și am dormit. În tot timpul asta, mama nu a dat de mine. A încercat să-l sune și pe el. Sora și prietenii mei au încercat să sune și ei. Toată lumea era îngrijorată pentru că nu se mai știa nimic de mine de 24 de ore.

Până la urmă l-a sunat pe cameră, m-a văzut și pe mine plângând și în momentul ala, fără să aștepte să-i explic eu, ea a început să se certe cu el. A sunat și la poliție și a trimis un echipaj. Eu i-am tot explicat ei, însă nu a vrut să mă asculte. În ziua aia el nu mi-a făcut nimic. Doar mi-a luat telefonul și nu a reușit să dea de mine. Ea s-a îngrijorat.

Alex Bodi: Eu am găsit-o la 6:00 dimineața dormit pe jos. Am filmări cu ea.

Bianca Drăguşanu: În momentul asta mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat non stop.

Alex Bodi: Dacă doamna Madi nu avea un limbaj greșit asupra mea eu o respectam. Am toate înregistrările de la ultimele trei apeluri la poliție.