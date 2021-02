Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce a aflat că Gabi Bădălău s-a despărțit de Bianca Drăgușanu ”Mi se pare rușinos”

Claudia Pătrășcanu a reacționat rapid după ce a aflat că fostul ei partener s-a despărțit de Bianca Drăgușanu. Cântăreața crede că este rușinos ce se întâmplă în viața amoroasă a fostului său soț.

Claudia Pătrășcanu susține că Gabi Bădălău nu este un exemplu bun pentru băieții lui, având în vedere situația sa instabilă din punct de vedere emotional.

”Ce pot să spun? Habar nu am. Este viaţa lui. Adică, el ştie foarte bine ce face. Adică, e vaccinat, ştiţi vorba aceea. Doar că, într-un timp atât de scurt… vă daţi seama că mă gândesc doar la copii în momentul acesta. Copiii au început să crească, văd tot felul de lucruri. Ar trebui să se gândească şi el un pic mai mult la băieţii noştri căci este vorba doar de educaţia pe care, noi, părinţii. le-o dăm. Mi se pare un pic ruşinos şi mai târziu va trebui să le dăm explicaţii copiilor şi nu ştiu ce le vom spune. Cât despre viaţa lui sau a noastră, fiecare face ce vrea. Şi atunci, ce pot să spun eu?”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

„El astăzi este cu cineva, mâine nu mai este”

”Pe mine nu mă mai surprinde nimic, să ştiţi. Din tot ce face el, nu mă surprinde şi plus de asta avem două vieţi separate. De un an şi jumătate ne-am separat. El astăzi este cu cineva, mâine nu mai este. Dar vă daţi seama că eu ca mamă nu pot decât să mă gândesc la copii, ce vor spune ei. În ceea ce mă priveşte pe mine, vreau să ies din această căsnicie cu demnitate, vreau să îmi privesc copiii în ochi. Vreau să mă privesc pe mine în oglindă şi să fiu mulţumită de mine. Cât despre el, chiar nu mă interesează. Nu am ce să comentez din acest punct de vedere al vieţii lui private. Noi nu mai suntem căsătoriţi. Singurul lucru la care ar trebui să se gândească şi la care să fie mai atent şi mai rezervat sunt copiii”, a mai adăugat vedeta.

Alex Bodi, mărul discordiei dintre Bianca și Gabi Bădălău

Surse din anturajul Biancăi Drăgușanu și al lui Gabi Bădălău au declarat pentru CANCAN.RO că afaceristul ar fi decis să pună punct relației cu blondina, din cauza fostului ei partener Alex Bodi.

„Nu mai există cale de împăcare. Bianca și Gabi nu mai formează un cuplu de câteva zile, cam așa. S-au certat din cauza lui Alex. Ea și cu fostul soț au fost în discuții în ultima perioadă, au avut niște lucruri de rezolvat. S-au și văzut și au vorbit de câteva ori prin intermediul prietenilor. Bianca nu și-a asumat relația cu Bădălău tocmai pentru că nu știa deznodământul. Nu știa cum evoluează.

Oricum, în viața ei se întâmplă multe. Gabi nu a mai suportat valul de mesaje despre Bodi, îi controla telefonul și a spus «Stop». S-au despărțit, și-au dat block pe Instagram, pe telefon, nu își mai vorbesc deloc. Doar printr-o minune se vor mai împăca. El deja oricum a fost cu altele”, au declarat surse din anturajul celor doi pentru CANCAN.RO.