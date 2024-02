Bianca Drăgușanu, cadou de 250.000 de euro de la Gabi Bădălău, de Ziua Îndrăgostiților? Cum a apărut

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău ar fi revenit la sentimente mai bune, după ce o perioadă au stat separați. Mai mult decât atât, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu ar fi încercat să reintre în grațiile divei cu diverse cadouri, iar CANCAN.RO v-a prezentat, în exclusivitate, episodul spumos. De data aceasta, însă, blondina s-a afișat la volanul unui bolid de lux care costă sute de mii de euro. Oare Gabi Bădălău i-a făcut un cadou de 250.000 de euro, de Ziua Îndrăgostiților? Vezi mai jos detaliile.

Recent, Bianca Drăgușanu posta pe rețelele de socializare un anunț prin care își vinde mașina, un Mercedes GLE 400 AMG Coupé. De altfel, avea în plan să își achiziționeze un alt autoturism. De data aceasta, blondina s-a fotografiat într-un bolid de lux care costă câteva sute de mii de euro. Blondina s-a fotografiat la volanul unui Bentley și a ținut să noteze și un mesaj în dreptul postării.

Acum, de Ziua Îndrăgostiților, Bianca Drăgușanu are parte de o reală bucurie. Motivul? Ar fi intrat, deja, în posesia autoturismului Bentley, aspect care poate fi privit și în imaginile pe care le-a postat pe internet. Unele dintre „guri” ar spune că ar fi cadoul de împăcare de la Gabi Bădălău.

Recent, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au fost surprinși împreună, într-un restaurant din București. Cei doi au servit masa relaxați, unul în fața celuilalt. (Vezi foto AICI) Deși în imagini par liniștiți, cuplul a marcat mai multe împăcări și despărțiri. La TV, Gabi Bădălău afirmase că ar fi rupt definitiv legătura cu iubita lui, după ce s-a zvonit că în viața ei ar fi apărut un alt bărbat.

„Doamna Drăgușanu am aflat că e implicată într-o altă relație, că are un alt partener. Categoric eu și Bianca ne-am despărțit. Nu am nici o relație cu un instructor de fitness. Rămâne o femeie însărcinată din priviri sau cum?! Nu există așa ceva. Am avut o relație de trei ani cu bune si rele și, momentan, am nevoie de o perioadă de liniște ca să-mi văd de copiii mei. Nu sufăr, nu am de ce, orice despărțire e grea, dar viața merge înainte. Nu pot să spun decât că mă bucur pentru doamna Drăgușanu, pentru viața ei personală și alegerile făcute de ea. O felicit!”, a afirmat Gabi Bădălău la TV.