Bianca Drăguşanu, dezvăluiri despre relaţia cu mama lui Gabi Bădălău: „O iubesc, o respect și o admir”

Bianca Drăguşanu a devenit o femeie de succes prin propriile forţe, iar din acest motiv mulţi oameni o apreciază. În plan amoros, blondina nu a avut prea mult noroc, însă de mai bine de un an şi-a găsit fericirea în braţele lui Gabi Bădălău. Într-un interviu recent, vedeta a dezvăluit cum se înţelege cu familia iubitului său.

Este cunoscut faptul că Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău formează un cuplu de mult timp, însă mama acestuia nu a acceptat această relaţie nici în prezent.

Recent, în mediul online a apărut un videoclip în care blondina pomenea de soacra şi cumnata sa. Filmuleţul a fost făcut pentru amuzamentul celor care o urmăresc, însă câţiva au interpretat spusele vedetei drept un atac la adresa lor.

„E un TikTok vechi doar că lumea îl preia și îl repostează. Acolo îi declar dragostea indirect. Nu e făcut la mișto. Mi se par incredibile concepțiile alea despre cum poți să judeci un om pe care nu îl cunoști, doar prin prisma unor bârfe sau întâmplări ale trecutului care nu au legătură cu prezentul. Dacă el este într-o relație cu mine, de peste un an de zile, eu am și calități.

Toate femeile au și părți bune și părți rele, dar mi-ar fi plăcut să stau de vorbă cu ea ca de la femeie la femeie și ca de la mamă la mamă. Eu cu siguranță sunt un om inteligent, pe care, dacă fiul ei mă iubește, înseamnă că am și calități. Altfel de ce se trezește lângă mine de un an jumate.”, a declarat Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru wowbiz.ro.

„Dacă m-ar fi cunoscut, sigur m-ar fi iubit”

Deşi nu a dorit până acum să vorbească despre acest subiect, Bianca Drăgușanu a făcut declaraţii sincere în ceea ce priveşte relaţia dintre ea şi viitoarea sa soacră. Blondina a mărturisit că nu a cunoscut-o personal pe mama lui Gabi Bădălău, însă şi-ar fi dorit ca acest lucru să se întâmple pentru că doar aşa situaţia dintre ele s-ar fi rezolvat.

Mai mult, vedeta crede că dacă soacra sa ar fi cunoscut-o, sigur ar fi iubit-o.

„Eu chiar mi-aș fi dorit să lase deoparte orgoliul, că oricum nu cred că am rănit-o eu vreodată acolo și aș fi vrut să își dea seama despre mine că sunt o femeie echilibrată, care am o afacere, un copil, îi sunt fidelă lui, suntem într-o relație de peste un an jumătate, în care nu a existat un alt bărbat în viața mea, nici măcar nu m-am gândit la alt bărbat, iar dacă vreodată am avut vreo ceartă cu el, cu siguranță nu eu am provocat-o ci doar am dat apă la moară. Chiar mi-aș fi dorit să stau de vorbă cu ea, de la femeie la femeie, să îi explic că ar fi trebuit să empatizeze un pic cu mine. Dacă ar fi cunoscut un pic situația din interior, cu siguranță m-ar fi iubit foarte tare, dacă mi-ar fi dat ocazia să ne cunoaștem.(…) Deși nu o cunosc, o iubesc, o respect și o admir, mi se pare o doamnă cochetă, frumoasă, inteligentă și mi-aș fi dorit să mă cunoască”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram