Bianca Drăgușanu face ce face și intră în „coliziune” cu urmăritorii ei! După episodul în care au acuzat-o că poartă haine fake, acum, într-un live pe TikTok, fosta prezentatoare TV a fost criticată pentru stilul de viață și a ripostat. Limbajul, însă, e unul trivial! CANCAN.RO a intrat în posesia filmulețului cu pricina!

La Londra, într-o mini-vacanță, alături de Gabi Bădălău, așa petrece Bianca Drăgușanu de câteva zile. Prezența iubitului ei nu a determinat-o să-și limiteze activitatea de pe rețelele de socializare, dimpotrivă. A postat o fotografie de cuplu, dar și mai multe Instastories din locurile pe care le-au „bifat”. Aseară a vrut să „pluseze” și să facă un live, pe TikTok, în care să le arate curioșilor cum petrece.

(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUŞANU ŞI GABI BĂDĂLĂU, VĂZUŢI ÎNTR-UN LOC “SUSPECT” DIN LONDRA)

Bianca Drăgușanu, reacție deplasată pe TikTok

În timp ce se afla la cină, într-un restaurant luxos, alături de Gabi Bădălău, dar și de alți prieteni, Bianca Drăgușanu a decis să facă un live, pe TikTok. Fiul ex-ministrului Economiei s-a conformat dorințelor iubitei și chiar el s-a ocupat de acest aspect. A luat telefonul divei, l-a ținut, iar mesajele au început să curgă. Asta a fost și problema fostei prezentatoare TV! Reacțiile urmăritorilor n-au fost deloc pe placul Biancăi, drept urmare a început o avalanșă de înjurături.

„Retardați! S-au găsit unii să vorbească pe aici. Hai că vă dau block!”, începe Bianca Drăgușanu să spună despre urmăritorii ei. Comentariile răutăcioase continuă, iar reacția blondei este șocantă! Diva începe să-i înjure pe cei care nu o „suportă”, timp în care Gabi Bădălău se amuză copios.

„Jumătate sunt retarzi! Dacă-i scuturi, n-au bani nici să treacă strada, din cauza aia comentează. Merg cu RATB, ești nebună?! Aia comentează! (…) Vă dau block tuturor jegurilor, dacă mă înjurați! Vă bag în m***i voștri! Jegoaselor, mu******r, sărăciilor! Sunteți niște sărace, de-asta mă înjurați pe mine că voi o s****i pe gratis! Vă dau m**e cu diamante! Vedeți, așa arată diamantele și vă dau la m**e! „, a fost reacția blondinei.

Ce sumă cheltuie Bianca Drăgușanu pe lună doar pe haine!

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu a vorbit despre toate acuzațiile care i se aduc, potrivit cărora ar purta haine fake:

„S-a făcut pe TikTok un cont fals în care se spune că eu port haine fake. Argumentele care sunt: culoarea e altfel, nasturele stă altfel. Când faci o poză, în primul rând bagi filtre! Eu bag filtre pentru că mie așa-mi place. În al doilea rând, lumina, în al treilea rând, nu toate hainele arată în realitate fix ca în poze. Multora le fac retur pentru că nu sunt ca în poze”, începe Bianca seria declarațiilor.

Bianca nu s-a oprit aici și a făcut și mai multe dezvăluiri despre sumele pe care le „sparge” pe micile plăceri: „Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Dacă ar fi fost adevărat că îmi cumpăr haine fake, aș fi tăcut din gură și aș fi ignorat. Oricum, fiecare crede ce vrea! Dar când eu știu ce am comandat! Am pe mail bonurile, am făcut filmulețe și le-am postat” , a mai spus celebra blondă.

(VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI. CE RĂSPUNS A DAT CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DACĂ S-A VACCINAT ANTI-COVID)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: captură video TikTok