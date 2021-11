Bianca Drăgușanu, la momentul adevărului. Ce răspuns a dat când a fost întrebată dacă s-a vaccinat anti-COVID

Bianca Drăgușanu a fost întrebată, în ultimele luni, în special pe rețelele sociale, dacă s-a imunizat sau nu împotriva COVID-19. Pe contul personal de Instagram, fosta soție a lui Alex Bodi a oferit, recent, mult așteptatul răspuns.

Fosta asistentă TV le-a transmis celor care o urmăresc pe rețelele sociale că s-a vaccinat contra virsului încă de acum șase luni, explicând, totodată, și motivele care au împins-o să ia această decizie. Blondina s-a gândit, în primul rând, la sănătatea ei și a celor din jur, dar și-a administrat serul și pentru că adoră să călătorească sau să iasă la restaurant.

“Astăzi aș vrea să vorbesc despre vaccin, pentru că toată lumea mă întreabă dacă eu m-am vaccinat. Ei bine, acum vă dau răspunsul: Da, m-am vaccinat! Și m-am vaccinat acum jumătate de an pentru siguranța mea, pentru siguranța familiei mele, pentru că îmi place să călătoresc, să fiu în siguranță, pentru că îmi place să mănânc la restaurant, să merg la mall, pentru că îmi place să fiu un om activ, care merge la sală, pentru o viață normală și echilibrată”, a declarat Bianca Drăgușanu în videoclipul pe care l-a postat pe Instagram.

Totodată, Bianca Drăgușanu și-a sfătuit fanii să nu mai țină cont de zvonuri și teorii ale conspirației, ci să aibă încredere în cadrele medicale.

Bianca Drăguşanu, dezvăluire incredibilă: “Mi s-a oferit bani ca să spun că am COVID-19!”

În februarie, Bianca Drăgușanu susținea că i s-ar fi propus o sumă de bani pentru a ieși în public și a anunța că este infectată cu COVID-19. În situația ei ar mai fi fost și alte personaje cunoscute în lumea mondenă.

“Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea. Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred. Autorităţile cam exagerează cu restricţiile astea. Sunt foarte responsabilă, dacă eu consider că e prea mare riscul, nu mă expun”, declara, la momentul respectiv, Bianca Drăguşanu.

