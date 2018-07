De când este într-o relație cu Tristan Tate, Bianca Drăgușanu se comportă ca o adolscentă îndrăgostită și face lucruri pe care nu le-a mai făcut niciodată, sau nu le-a mai făcut de mult. De exemplu, acum va pleca într-o sesiune de cumpărături în Italia, ca în vremurile ei bune.

Bianca Drăgușanu a pus fericirea ei pe primul plan de când a intrat într-o relație cu Tristan Tate. Își găsește mai mult timp pentru ieșiri în oraș, petreceri sau vacanțe, asta deși imediat după ce s-a despărțit de Victor Slav i-a reproșat că el era cel care se preocupa prea mult de sală și în general de el.

Acum, prezentatoarea și-a anunțat telespectatorii că va pleca într-o sesiune de cumpărturi în Italia, alături de o prietenă, întocmai ca o burlăciță pusă pe distracții.

“Știți că am vorbit de vreo 100 de ori de cât de datori ne suntem nouă înșine să ne căutăm fericirea? Diseară plec într-o excursie scurtă de shopping în Italia, cu prietena mea. Weekend la shopping ca fetele, cum nu am mai avut din tinerețe. Aseară făceam bagajele, ne tot sunam, când ea îmi zice că s-a certat cu al ei pentru că era fericită și entuziasmată de weekend-ul în Italia și el a făcut mare scandal. Am dezbătut acest subiect, nu o să intru în prea multe detalii.

Dar vă zic atât: dacă ești într-o relație iar partenerul e gelos pe fericirea ta, nu ești în relația potrivită. Fericirea ta depinde doar de tine, de nimeni altcineva, deși noi greșim și ne ancorăm de diverse persoane și credem că doar ele ne pot face fericite. Dar nu e simplu să pui asta în practică”, a afirmat Bianca Drăgușanu la TV.

Tristan Tate a plecat și el fără Bianca la munte, doar cu băieții. Prezentatoarea a oferit însă explicații despre ”escapada” iubitului.

”Să fii o prioritate în viața lui iubi. Adevărul este că și dragostea și relația trebuie învățate pas cu pas, fiecare trebuie să învețe și să-l iubească pe celălalt, să îl aprecieze și să îl prioritizeze. Evident, că o relație de cuplu nu trebuie să le destabilizeze pe cele de prietenie, bunăvoința de a-l face pe iubi parte de viața ta e prioritară”, a spus aceasta.