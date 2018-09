Bianca Drăgușanu, surprinsă într-o ipostază sexy la plajă într-un costum de baie provocator. Mesajul sincer transmis de divă

Toamna se anunță una cu temperaturi foarte mari, iar zilele călduroase au făcut-o pe Bianca Drăgușanu să facă în acest weekend bilanțul verii care s-a încheiat. Odată cu acest lucru, frumoasa blondină a făcut publică o poză incendiară realizată într-una dintre escapadele sale la malul mării.

Bianca Drăgușanu, surprinsă într-o ipostază sexy la plajă într-un costum de baie provocator

În vârstă de 36 de ani, Bianca Drăgușanu profită din plin de atuurile sale și, chiar dacă a încheiat relația de iubire cu Tristan Tate, ea privește cu mult optimism spre viitor. Mai mult, ea a transmis un mesaj cu subînțeles, sunt de părere unii dintre internauți, după ce a urcat pe o rețea de socializare o fotografie în care apare într-un costum de baie negru, cu o croială foarte sexy. “Well… good bye… summer 🔥 you have been amazing 😉 ❤️ (n.r.: Ei bine… la revedere… vară. Ai fost uimitoare)” a scris pe pagina ei de Facebook.

În poza HOT, fosta prezentatoare este în apa mării și privește seducător către cel sau cea care a imortalizat momentul.

“ , “Te iubesc, Bianca”, “Ești superbă” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat