Bianca Iordache, primele declarații după ce s-a spus că a fost amanta lui Gabi Bădălău: “Nu stau să mă ascund”

Contactată telefonic după ce au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi fost amanta lui Gabi Bădălău, Bianca Iordache a acceptat să facă declarații despre acest subiect. Sexy dansatoarea a subliniat că este o femeie asumată și că nu se ascunde cu nimic. În cadrul interviului, șatena a vorbit și despre relația cu Alex Bodi care se conturează cu fiecare zi care trece.

Bianca Iordache, primele declarații după ce s-a spus că a fost amanta lui Gabi Bădălău

Bianca Iordache a împărtășit într-o filmare făcută într-una dintre mașinile lui Alex Bodi că și-au petrecut și noaptea trecută împreună. După cum puteți remarca în galeria foto a articolului, diva a avut o ținută albă mulată și foarte sexy, iar antreprenorul a purtat un costum închis la culoare, dar cu o cămașă albă… asortându-se astfel cu femeia care îl face fericit în prezent.

“Eu dacă ies cu Alex este strict problema mea și a lui. Eu nu vreau să ies cu Alex ca să fiu implicată în scandaluri sau să fiu implicată în aberațiile astea că eu cu Gabi aș fi ceva vreodată în viața asta. Nu există așa ceva. Eu dacă am ceva cu cineva, spun. Eu nu stau să mă ascund. Nu există așa ceva. Nu am fost cu omul ăla. Nu știu de unde toate aberațiile astea. Noi nici măcar nu am stat vreodată la aceeași masă, dar să avem o relație”, a declarat Bianca Iordache în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Ulterior, ea a precizat că, singura legătură pe care au avut-o, de fapt, cu fiul lui Niculae Bădălău a fost în ziua în care i-a răspuns la un Story de pe Instagram.

“Ne știm din oraș și așa mai departe, dar niciodată nu a existat așa ceva. El mi-a mai răspuns mie la Story-uri. Probabil de acolo cineva a interpreta că noi doi am fi avut vreo legătură. Dar nu știu dacă era sau nu cu Claudia. Probabil era singur omul. Dacă dai o reacție la un Story, asta nu înseamnă că te-ai culcat cu un om. Nu am răspuns la absolut nimic. Eu, cu Gabi Bădălău nu am avut nicio relație. Eu nu am avut cu omul ăla niciodată absolut nimic”, a mai mărturisit noua parteneră a lui Alex Bodi.

Bianca Iordache și Alex Bodi s-au afișat pentru prima dată în public în weekend; ei au participat la aniversarea unui prieten într-un club din Capitală.

