Bianca Mitroi de la Insula Iubirii i-a vandalizat mașina lui Robert Braia. Imaginile care au scandalizat internetul!

Bianca Mitroi și Robert Braia au avut o relație amoroasă plină cu suișuri și coborâșuri. Cei doi au acceptat provocarea de a merge la Insula Iubirii, pentru a-și testa povestea de iubire. Doar că, lucrurile s-au schimbat cu puțin timp înainte ca aceștia să ajungă în Thailanda. Acolo, totul a luat o turnură neașteptată după ce au ieșit la iveală situații controversate: concurentul ar fi „scăpat” de motanii iubitei lui pentru că s-ar fi simțit neglijat, iar tânăra i-a vandalizat mașina. Imaginile au apărut pe internet și s-au viralizat!

Bianca Mitroi și Robert Braia au vrut să-și încerce relația amoroasă, așa că și-au luat zborul spre Thailanda. Au mers la Insula Iubirii pentru a-și testa sentimentele, însă cu puțin timp înainte să ajungă la destinație, tânăra a scotocit în telefonul iubitului ei și a aflat anumite lucruri dureroase. Printre care și faptul că bărbatul a făcut tot posibilul să scape de motanii ei, pentru că s-ar fi simțit neglijat din cauza felinelor. A dezvăluit acest lucru în cadrul emisiunii de la Antena 1 și a ajuns să fie cercetat penal, pentru că IPJ Dolj s-a autosesizat în acest caz (VEZI AICI)

Doar că, Robert a scos la iveală alte episoade dubioase din relația lor, spunând că și el a fost o „victimă”.

Eu nu acceptam ca cineva să vorbească ceva de rău de ea și îi consideram dușmani pe ei. Bianca, la un moment dat, mi-a recunoscut faptul că avea în gând să dea foc la casă, să facă o chestie din asta. Adică ceva dus puțin peste imaginația mea, personal. Simt că am acceptat foarte multe lucruri și acest fapt mă cam pune pe gânduri și mă îngrijorează”, a povestit acesta, în timpul show-ului.

„Ai mei mi-au făcut cadou un apartament la verde. A fost datoria mea să îl renovez, să pun gresie, să pun tot ce trebuie, să îl utilez. Tatăl meu acum câteva luni mi-a spus în felul următor: «Robert, nu pot să te primesc cu Bianca în casă. Nu te supăra pe mine, dar nu pot să îți stric fericirea (…) Uite, ea e în stare să îți dea foc la apartament». Am început să îmi îndepărtez foarte mult familia, pe tata și mama, pentru că ei erau împotriva ei.

După ce s-a aflat episodul tulburător cu motanii, Robert Braia a povestit și el anumite lucruri din relația lor amoroasă, precum și faptul că tânăra i-a vandalizat mașina. Pentru că s-a tot vorbit despre acest lucru, în mediul online au apărut și imaginile. Scenele au fost parcă desprinse din filme și imediat s-au viralizat.

Bianca Mitroi a aruncat cu pietre uriașe în bolidul lui Robert, nervoasă fiind pentru episodul cu motanii, dar și pentru faptul că acesta i-a umblat în telefon. Ei bine, nici el n-a negat aceste lucruri. Tânăra l-a amenințat că-l dă pe mâna Poliției pentru greșelile făcute.

„Ea a zis la un moment dat că i-am spart conturile de socializare. Este parțial adevărat. O să vă explic exact cum s-a întâmplat. Din curiozitate am intrat pe telefonul ei, recunosc, era deblocat, nu avea nicio parolă. Și am văzut în mesajele ei că atunci când era în București vorbea cu un băiat, care e și el cântăreț.

Îi tot scria «Așa sentiment nu am mai simțit niciodată. Ce bine m-am simțit aseară. A fost extraordinar cu tine». Și am luat decizia să continui, să văd dacă face așa și în Craiova sau pur și simplu să aflu adevărul exact, să o prind exact. Da, am mai descoperit că și în Craiova avea aceleași obiceiuri.”, a spus Robert Braia, la Insula Iubirii.