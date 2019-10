După ce flacăra iubirii s-a aprins între cei doi pe platourile de filmare de la “Puterea Dragostei”, acum… ies scântei! Nu, nu la propriu… Astfel că tensiunile dintre Bianca Maria Comăneci și Livian Nelson Pop au depășit anumite limite și s-au certat. Frumoasa brunetă a dezvăluit în cadrul unui interviu care este motivul din cauza căruia ea și fiul lui Nelson Mondialu se ceartă în emisiunea moderată de Andreea Mantea, una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România.

Citește și: Andreea Mantea iubeşte din nou

Bianca și Livian de la “Puterea Dragostei” s-au certat Bianca Comăneci și Livian Nelson Pop s-au cunoscut în show-ul “Puterea Dragostei” și formează un cuplu de câteva luni bune. Iubirea pură de la începutul relației nu a dispărut, însă… ei au un subiect-problemă asupra căruia nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Conform declarațiilor făcute de bruneta sexy, ea își dorește să părăsească emisiunea de la Kanal D, însă, iubitul ei de 23 de ani nu își dorește acest lucru.

“Eu stau de 11 luni, am aproape un an, aici, în Istanbul. Nu zic că nu îmi place la «Puterea Dragostei», dar este emisiunea în care eu am petrecut enorm de mult timp și pun suflet… Livian este de doar trei luni, iar asta ne face să ne certăm. Adică, el vrea să mai stea, eu aș vrea să mergem acasă. Îl înțeleg, dar am obosit și eu, mi-e dor de țară, de casă… Aș vrea să mergem împreună acasă, dar el insistă să mai stăm în emisiune. De asta ne tot ciondănim”, a mărturisit Bianca de la “Puterea Dragostei”, relatează wowbiz.ro.

Cu toate acestea… la fel ca în majoritatea relațiilor de cuplu… bruneta a decis să facă ea un compromis: va continua să rămână în casa de la “Puterea Dragostei” alături de Livian Nelson Pop.

“Oricum, chiar dacă vreau să plec, atât timp cât stă el, stau alături de el. Și nu, nu o fac pentru că mi-ar fi teamă că o să sară fetele pe Livian, sunt sigură că el nici nu s-ar uita, dar asta înseamnă, pentru mine, un cuplu, o relație. Să fom alături, unul de altul, chiar dacă avem păreri diferite. Dacă el vrea să mai stea la «Puterea Dragostei», eu voi sta alături de el”, a mai spus Bianca Comăneci de la “Puterea Dragostei”.

Bianca și Livian de la “Puterea Dragostei”, romantici incurabili

În urmă cu ceva timp, Bianca și Livian de la “Puterea Dragostei” au trăit momente de neuitat după ce au plecat într-o scurtă croazieră pe Bosfor. La un moment dat, atunci când, în glumă, s-a uitat sub rochia iubitei sale, concurentul aflat în show-ul de la Kanal D a observat una dintre cele mai frunstrante imperfecțiuni ale femeilor: câteva vergeturi.

“Astea (n.r.: vergeturile), pe mine, mă termină, la modul… Naturalețe!”, a exclamat atunci Livian de la ”Puterea Dragostei”, atingându-le mai tandru ca niciodată, vizibil fericit că Bianca nu se poate lăuda cu intervenții estetice care să o transforme într-una dintre divele plasticate de pe la noi.