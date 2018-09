Biletul de adio sfâșietor lăsat de bărbatul care s-a spânzurat în Dâmbovița: „Nu știu ce blestem a căzut pe ființa mea”

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Valea Mare, județul Dâmbovița, și-a lăsat apropiații în stare de șoc după ce s-a spânzurat de un copac după ce s-a despărțit de soție. Bărbatul are un copil în clasa a IX-a.

Nicolaescu Adrian a lăsat şi un bilet de adio sfâșietor, în care a încercat să-și justifice gestul disperat. El ar mai fi mai avut, în trecut, o tentativă de sinucidere, conform mditv.ro.

„DRAGII MEI – E SCRIS ÎN GRABĂ!

Am reflectat și vă las vouă moștenire ceea ce am vrut eu să consider în viață, chiar dacă unii nu au crezut în mine:

– FIȚI POLITICOȘI ȘI PUNCTUALI

– FIȚI CURAJOȘI ȘI CORECȚI

-NU VĂ BÂRFIȚI PRIETENII…

Nu știu ce blestem, ce păcat a căzut pe ființa mea, dar nu am mai putut să mai văd, să conștientizez ce e bine de făcut în viață. Am fost doborât de despărțirea de familia mea, încât vă rog nu dușmăniți copilul meu și fosta mea soție. Eu i-am iubit din tot sufletul meu. LĂSAȚI-I SĂ-MI APRINDĂ O LUMÂNARE și aveți grijă de ei…..SĂ FIE LINIȘTE, NU MA JELIȚI ȘI NU REGRETAȚI! ”,a scris Nicolaescu Adrian.

Bărbatul s-a spânzurat în pădurea din localitate. Se pare că el s-ar fi sinucis după despărțirea de soția sa. Apropiații susțin că acesta a mai avut o tentativă de suicid, tot în urma unor conflicte familiale.