Boala cumplită cu care a fost diagnosticată Mira. Artista e devastată: ”E mai greu de depistat, într-adevăr!”

Mira ne încântă mereu cu vocea ei excepțională și prezența scenică de artist internațional. Însă, puțini sunt cei care știu că ea se confruntă cu o boală severă.

Mira a avut parte de multe dificultăți în interacțiunea cu sistemul medical. Cântăreața se confruntă cu o boală gravă, iar medicii au avut nevoie de mult timp pentru a stabili diagnosticul corect. Ea a trecut prin numeroase analize și a consultat mai mulți specialiști pentru a obține un răspuns clar.

Deși Mira nu a discutat frecvent despre starea ei de sănătate, preferând să păstreze aceste probleme departe de atenția publicului, artista a depus eforturi considerabile pentru a-și recăpăta sănătatea, având în vedere confuzia cauzată de simptomele sale.

Citește și: Mira a suferit o intervenție chirurgicală. Cum se simte artista acum: „În sfârșit o să…”

De ce boală suferă Mira

După multe vizite la clinici și teste de laborator, Mira a aflat în sfârșit cauza problemelor sale: un eritem fix medicamentos. Problemele ei au apărut din cauza unei reacții adverse la un medicament pe care îl lua regulat, lunar. Cântăreața nu știa că acest medicament putea fi periculos pentru ea, așa că nu a considerat necesar să îl întrerupă. Artista a menționat că întreaga experiență a fost plină de lecții învățate. Acum, singurul lucru rămas de făcut este să se vindece.

„Am mers la foarte mulți medici, am făcut foarte multe analize, am primit diagnostice greșite. Cumva, această boală pe care eu o am acum, eritem fix medicamentos, îți dai seama de ea și prin excludere. E mai greu de depistat, într-adevăr. Este, practic, o reacție alergică la un medicament pe care eu îl luam lună de lună și nu știam. Nimeni nu și-a dat seama, am primit foarte multe diagnostice. Am învățat multe din experiența aceasta”, a povestit cântăreața pe Instagram.