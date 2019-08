Boala secretă de care suferea Marcel Toader! Ce i-au descoperit medicii și de ce a murit

Marcel Toader a avut, de-a lungul timpului, unele probleme cardiace, motiv pentru care a efectuat și investigațiile necesare. Din nefericire, la doar 56 de ani, omul de afaceri a încetat din viață, în urma unui infarct, iar cunoscuții săi încearcă să afle care au fost cauzele unui asemenea deznodământ tragic.

Omul de afaceri a efectuat analize la un laborator specializat, iar apoi a făcut și câteva declarații în care a explicat situația sa medicală. Cu mai mulți ani în urmă, Marcel Toader suferise un alt infarct.

„Există o femeie care e liantul tuturor oamenilor cu care petrec timp. Este liantul lucrurilor bune care se întâmplă în jurul meu. Este o femeie extraordinară. Lizeta (avocata Lizeta Oprea, n.r.) a stat lângă mine cât am stat internat, fără să-i cer, a stat lângă mine toată noaptea. Mi-a adus apă la pat. După ultimii patru ani, după ultima cănicie am decis să intru într-o reparaţie capitală. Acum şase ani, când am avut infarctul, din cauză că am ajuns târziu la spital, inima a suferit foarte mult”,declara Marcel Toader, conform huff.ro.

”În ultimii doi ani am întrerupt medicamentaţia”

Marcel Toader a recunoscut că, timp de doi ani, nu și-a mai luat medicamentele prescrise.

”Mi s-a pus un stent. În ultimii doi ani am întrerupt medicamentaţia pentru că eu consider că prea multă nu e bună. Am zis acum o lună şi ceva să fac un set de analize generale.Am fost la Constanţa am făcut analize de sânge, am venit la Bucureşti la o clinică specializată şi au descoperit că unde a fost ţesutul necrozat se întâmplă nişte fluctuaţii de ritm ale inimii şi trebuie să am o intervenţie chirurgicală peste vreo două luni de zile”, a mai declarat, la vremea respectivă, Marcel Toader.