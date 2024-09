Bogdan Ionescu, fostul concurent de la Insula Iubirii, s-a recăsătorit! Primele imagini de la eveniment. VIDEO

Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au fost unul dintre cele mai controversate cupluri din istoria emisiunii Insula Iubirii. În cadrul show-ului, relația lor a părut sortită eșecului. Așadar, cei doi au luat-o pe drumuri diferit. Și-au văzut amândoi de viață, iar acum soarele a strălucit pe strada bărbatului. Fostul concurent al producției de pe Antena 1 s-a căsătorit cu noua sa iubită, Sorina. Oamenii au rămas surprinși atunci când au văzut ținuta miresei.

Joi, 19 septembrie, Bogdan Ionescu și iubita lui, Sorina, au ajuns în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi s-au căsătorit într-un cadru restrâns și au sărbătorit acest moment special din viața lor alături de familie.

Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au devenit cunoscuți după ce au venit să își testeze relația în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii. La acea vreme, blondina s-a îndrăgostit de ispita Andi Constantin și l-a rănit profund pe iubitul ei.

Totuși, după terminarea emisiunii, cei doi au decis să își mai dea o șansă și s-au căsătorit, având nunta deja programată. Însă, relația nu a mai funcționat, iar după ceva timp, foștii concurenți ai show-ului de pe Antena 1 și-au spus „adio” definitiv.

Bogdan a revenit la Insula Iubirii în calitate de ispită, însă nu s-a apropiat de nicio concurentă. Bărbatul și-a găsit marea dragoste în afara emisiunii, iar astăzi a făcut și marele pas. Acesta s-a căsătorit cu Sorina, aleasa inimii lui.

Bogdan și Sorina au anunțat că s-au căsătorit în mediul online și au făcut publice câteva imagini de la eveniment. Internuații au rămas surprinși atunci când au văzut ținuta miresei. Tânăra s-a îmbrăcat simplu, într-o pereche de blugi și un top negru. Nici machiajul nu a fost unul extravagant.

Cei doi proaspeți însurăței nu au vrut un eveniment grandios. Bogdan și Sorina s-au căsătorit într-un cadru restrâns, iar alături de ei a fost doar familia. După ce au semnat actele, au sărbătorit la o terasă.

Fostul concurent de la Insula Iubirii și soția sa au planificat nunta încă de la începutul anului 2023. Încă de atunci, bărbatul a anunțat că urmează să ajungă în fața ofițerului de stare civilă cu Sorina.

„Am făcut acest pas chiar de ziua ei, a fost în prilej de Paște și am putut să adun pe toată lumea din familie. Eu văd cererile în căsătorie în familie, dar și singuri, undeva romantic, pe o plajă, așa că am ales să o cer în familie și am făcut pasul. Aveam de gând din decembrie să fac pasul ăsta, dar ea nu se aștepta absolut deloc”, a spus Bogdan Ionescu, în urmă cu ceva timp, potrivit Spynews.ro.