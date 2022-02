Bogdan Mocanu a răbufnit: ”Învățați din greșelile mele!”. Ce a pățit artistul

Visul lui Bogdan Mocanu de a-și vedea casa finalizată pare să fie ”întrerupt” de oamenii în care a crezut și pe care i-a plătit cu bani grei. Vizibil nervos, artistul a răbufnit pe rețelele de socializare.

Bogdan Mocanu a răbufnit pe Instagram

Fiind într-o scurtă vizită pe șantierul viitoarei locuințe, Bogdan Mocanu a avut parte de o ”surpriză” neplăcută, moment în care a răbufnit și de față cu muncitorii a început să filmeze și să le arate urmăritorilor din mediul online ce ”treabă de mântuială au făcut”:

„Și când te încurci cu toți neserioșii și toate leprele de oameni, construiești și apoi îți dai seama că la prima zăpadă zboară acoperișul de pe casă pentru că au făcut treabă de mântuială. Așa că trebuie să te apuci să dărâmi tot ca să nu îți pui viața în pericol și apoi să construiești iar. Mai pățești. Învățați din greșelile mele!”, este mesajul transmis de Bogdan Mocanu pe Instagram.

Cu ceva timp în urmă, Bogdan Mocanu și-a umit fanii de pe Instagram cu imagini din locul unde își va construi propria casa. La acea vreme artistul era tare mândru de ceea ce a reușit să realizeze și a mărturisit că s-a sfătuit cu Dorian Popa care, de altfel, i-a recomandat cei mai buni constructori:

”Priveliștea.. e bine că nu am blocuri în față. Cum am spus, nu este compartimentat încă. Săptămâna aceasta o să mă întâlnesc cu proprietarul să semnez. După o să încep să intru, să compartimentez, încă negociez, dar este sigur peste 100.000 de euro, are 140 de metri pătrați, e cu terasă și mi-o fac cum vreau eu, mi-o desenez cum vreau eu. Am fost la Dorian și mi-a dat toate contactele”, a declarat Bogdan Mocanu în exclusivitate pentru Antena Stars.

Sursa foto: Instagram.ro