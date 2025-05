Bogdan Mocanu, AMOREZAT rău de Iasmina! Ce și-au promis după cele 4 zile petrecute împreună: „Nu mai vrem...”

După câteva zile de speculați serioase se pare că relația dintre Bogdan Mocanu și Iasmina, fosta concurentă de la Casa Iubirii, prinde contur. Deși inițial s-au ferit de ochii publicului, se pare că lucrurile evoluează între cei doi iar tânărul chiar i-a făcut o promisiune importantă Iasminei, după ce au petrecut câteva zile împreună.

În urmă cu doar câteva zile au apărut primele zvonuri despre o posibilă relație între Bogdan Mocanu și Iasmina. S-a speculat că legătura dintre cei doi s-a format imediat după ce concurenta a părăsit emisiunea moderată de Andreea Mantea. Ei bine, acum Bogdan a făcut primele declarații despre legătura lui cu Iasmina.

Se pare că speculațiile sunt adevărate, iar povestea dintre Bogdan Mocanu și Iasmina a început de la câteva schimburi de mesaje, după ce bruneta a ieșit din Casa Iubirii. Focul a fost mare, iar tânărul nu a mai rezistat și a plecat la Iași să o scoată pe Iasmina la un date.

Ei bine, date-ul s-a transformat în câteva zile petrecute împreună, iar lui Bogdan Mocanu i s-au aprins serios călcâiele după Iasmina.

„Eu am fost la Iași, nu a venit ea în București. Nu încă. Am zis că o scot la un date și am stat 4 zile”, a declarat Bogdan Mocanu, potrivit fanatik.ro.