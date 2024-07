Bogdan Vlădău, prima reacție după ce Gina Chirilă a dat de înțeles că se află în prag de divorț: ”Îți vinzi sufletul!”

La scurt timp după mesajul postat de Gina Chirilă, Bogdan Vlădău a publicat și el câteva cuvinte, alimentând și mai mult speculațiile despre o posibilă separare. Până în prezent, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău nu au făcut declarații oficiale cu privire la situația din căsnicia lor.

„Îți ia puțin mai mult pentru că tu nu minți, nu folosești oameni, nu înșeli, nu manipulezi sau nu îți vinzi sufletul”, a fost replica acidă a lui Bogdan Vlădău de pe Instagram.

Gina Chirilă a fost înșelată de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a povestit în trecut că a fost înșelată de Bogdan Vlădău. La acea vreme, fotomodelul a spus că a trecut printr-o perioadă dificilă, dar a recunoscut că era mai tânără și vedea lucrurile diferit față de acum. În ciuda trădării, a decis să îi ofere lui Bogdan Vlădău o altă șansă, o decizie pe care nu a regretat-o. Odată deveniți părinți, relația lor s-a consolidat semnificativ.

Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun tinerelor care mă urmăresc și care mă iau ca un exemplu să facă asta sau să facă la fel ca mine, ci să facă ceea ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine. Nu a fost chiar așa frumos, că eram mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tul bure cu mine, așa. Nu eram ok. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat Gina Chirilă în urmă cu ceva timp.

