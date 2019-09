Bombă în piața media! Anamaria Prodan s-a întors la Pro TV. Ce emisiune va prezenta

Pro TV a pregătit o grilă de programe din care vor face parte patru emisiuni noi. Postul din Pache Protopopescu a organizat un eveniment pentru a aduce la cunoștință toate noutățile pe care le vor avea telespectatorii începând cu luna septembrie.

Pe lângă vedetele postului – Andreea Esca, Smiley, Tudor Chirilă, Cătălin Măruță și mulți alții -, la eveniment și-a făcut apariția și Anamaria Prodan, colaboratoare a postului, de asemenea, vedeta urmând a reveni – din 12 septembrie – la cârma emisiunii ”Gospodar fără pereche”. Anamaria Prodan spune că avea nevoie de o ”recoltă perfectă de bărbați harnici” și că a reușit să descoperere numai concurenți ”unul și unul”.

„La fel ca în fiecare an, caut recolta perfectă de bărbați harnici, descurcăreți, frumoși și speciali, care să convingă doamnele și domnișoarele că sunt perfecți pentru ele. Și, la fel ca în fiecare an, am adunat bărbați numai unul și-unul! O să-i cunoașteți pe 12 septembrie, la PRO TV. Fetelor, vă spun că anul ăsta să fiți cu ochii pe ei și să vă înscrieți, nu o să fie deloc ușor să puneți mâna pe gospodarii mei! Vă spun cu mâna pe inimă că fiecare dintre ei are un stil irezistibil și că va trebui să le demonstrați că-i meritați!’, a spus Anamaria Prodan Reghecampf, gazda emisiunii.