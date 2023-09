„Bomba” lansată de Gheboasă după scandalul de la Untold. Ce a postat artistul pe rețelele de socializare

Gheboasă a fost unul dintre artiștii care au întreținut atmosfera pe una dintre scenele de la Untold 2023. Prestația artistică a declanșat un real val de reacții în mediul online, dar și controverse. Apoi, a fost amendat de Jandarmerie cu 1.000 de lei și a fost reclamat la CNCD „din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare”. În tot acest timp, însă, cântărețul s-a îngrijit de cariera lui. Recent, a încărcat pe rețelele de socializare un nou videoclip, iar artistul s-ar pregăti pentru lansarea unei noi piese. Detaliile se află mai jos, în articol.

Gheboasă, unul dintre artiștii care au urcat pe scenele de la Untold 2023, pentru a întreține atmosfera, a generat un real val de reacții în mediul online. Prestația artistică a tânărului nu a rămas fără ecou, iar una dintre melodiile sale a reușit să formeze două „tabere” pe internet. În urma acestui aspect, a fost reclamant la CNCD „din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare” și a fost amendat de Jandarmerie cu suma de 1.000 de lei. (Vezi AICI mai multe detalii)

După scandalul în urma prestației de la Untold 2023, Gheboasă a continuat să se axeze pe cariera lui. De altfel, tânărul a postat pe rețelele de socializare un nou videoclip. În Piața Constituției, artistul coboară din mașină și zâmbește larg, iar pe fundal se poate auzi o piesă: „Scuzați-mi și mie piesa asta! E bună de TikTok?”. Se pare că artistul ar urma să lanseze o nouă piesă, aspect care i-a bucurat pe urmăritori.

Vezi și L-A RĂVAȘIT SCANDALUL DUPĂ PRESTAȚIA JIGNITOARE DE LA UNTOLD? DA` DE UNDE! CE A FĂCUT GHEBOASĂ ÎN ”BURICUL” CAPITALEI!

Ce spunea Gheboasă despre școală

Invitat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Gheboasă a expus o mulțime de aspecte legate de viața personală. Printre acestea se numără și cele legate de școală.

„Când eram în clasa a VIII-a au venit la școală directorii cu ofertele liceelor. Puteai să alegi între școala profesională și liceu. Dar la școala profesională aveai un avantaj. Primeai 200 de lei, dacă făceai sub 9 absențe pe lună. Și când am auzit, nu m-a mai interesat de liceu. Eram cu verișoara mea. Bunica noastră nu știa ce să ne sfătuiască, nu știa, pentru că nu a avut școală. (…) Am ales să ne sfătuim singuri și să luăm banii aceia lunar, pentru că ne ajutau foarte mult. Erau 400 de lei. O mai ajutam pe bunica, ne mai luam și noi haine.

După aceea m-am dus la liceu, în clasa a XI-a. (…) Am pierdut un an și am mers la muncă. Am renunțat la școală. Când eram în clasa a XI-a, m-am apucat de cântat, am scris prima piesă. A făcut un milion de vizualizări, la o lună de la lansare. Eram «nimeni», dar aveam un milion de vizualizări”, a povestit Gheboasă, în podcastul lui Măruță.

Vezi și CAPCANA ÎN CARE A PICAT GHEBOASĂ, DEZVĂLUITĂ DE CONNECT-R: „ALȚII L-AU ÎMPINS SĂ O FACĂ. EL E UN COPIL VESEL”