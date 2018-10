Cătălin Botezatu nu este doar creator de modă, ci și creatorul mai multor oameni care au devenit mai celebri chiar decât el. Foștii lui manechini au ajuns medici, alții politicieni, iar unele, femei dorite în palmaresul milionarilor. (Cum câștigi bani rapid) Aflat într-un cabinet stomatologic de lux, l-am pus pe Bote să deschidă gura și să spună totul despre fostul coleg de modeling, Marian Oprișan, cunoscutul politician din Vrancea. Despre Bianca Drăgușanu, Botezatu spune că nu l-a meritat pe Victor și că e normal să schimbe milionarii, nu fraierii. Povești în exclusivitate doar la CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Pe ce pune Botezatu mâna crește de nu se mai oprește. De-a lungul carierei i-au trecut prin mână manechini care au ajuns mari oameni în stat sau au devenit râvniți de cei cu gusturi rafinate. Printre ei, și Adrian Alexandrov, tânărul iubit al Elenei Udrea, care, înainte de a deveni om de afaceri, se fotografia în celebrii chiloți creați de Botezatu. În anii '80, la începuturile modei românești, Botezatu a fost coleg cu cel care a devenit de ani buni liderul PSD din Vrancea, Marian Oprișan. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ! DIN PĂCATE, E ADEVĂRAT)

Din lotul celor lansați de Botezatu, Bianca Drăgusanu ocupă cu siguranță rolul de mireasa colecției. "Nimeni nu avea încredere în ea la început, lumea zicea că asta n-o să facă nimic. La ora 12 ea stătea tot timpul să vadă cum apare în presă. Și cum apărea presa, o băteai cu ziarul. Și dacă nu scria ceva de ea, era disperată. I-ai spart dinții cu ziarul sau cum zicea? Eh, a fost așa o chestie…", zice Botezatu.

"E bine că schimbă milionarii și că nu schimbă fraierii. Victor n-a fost milionar… Nu, Victor e un băiat extraordinar, dar e important pentru o femeie să schimbe milionarii, nu fraierii. Măcar să fie cineva cu bănuți. Dacă-i schimbă așa, o să fie catalogată ca o femeie ușoară, care umblă doar după bani. Când ești o femeie frumoasă, inevitabil, vei avea iubiți, amanți, soți cu bani, n-ai cum. Dacă ești o nașpetă, aia e. Deși, și alea nimeresc uneori bine. Acuma, dacă ai 10 bărbați în viața ta nu înseamnă că ești curvă", a încheiat Botezatu capitolul Bianca. (CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII EXCLUSIVE | CĂTĂLIN BOTEZATU, MESAJ PENTRU ELENA UDREA: „E INUMAN, E ANIMALIC")

Botezatu, la cabinetul lui Dima

Un alt manechin de-al lui Bote, Cosmin Dima, a ajuns medic stomatolog apreciat în rândul vedetelor. Cătalin i-a devenit pacient, dar și imaginea cabinetului în care te simți ca într-un muzeu. "Kofi Dima este un medic extraordinar, mă mândresc cu el pentru că mi-a fost manechin pe vremuri, e un băiat frumos. În ziua de astăzi a ajuns să fie profesor și predă în fața unor oameni cu greutate la tot felul de congrese internaționale… vezi ce au ajuns alții… mă face să fiu mândru de el", a spus Botezatu.

"Trebuie să menționez că eu am practicat modelingul cât am fost student, și atunci sigur că aveam o perioadă mai liberă, după ce am terminat facultatea sigur că mi-am urmat drumul. Este o mândrie pentru mine prin prisma faptului că el este un profesionist desăvârșit și dacă el este și imaginea clinicii și pacient, atunci mândria este și mai mare", a declarat și medicul. (CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI VICTOR SLAV DUPĂ CE A AFLAT CĂ BIANCA DRĂGUȘANU A PLECAT ÎN ASIA. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FETIȚA LOR)

”Tot timpul când vin la Kofi, îi spun să-mi mai facă ceva, mai albește-mi-i. Vrei să fii Dorian Popa?, zice el. Doamne ferește, cu albul ăla WC, nu”, a încheiat Botezatu.

