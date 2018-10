Cătălin Botezatu a vrut să se sinucidă! Din păcate, e adevărat

Cătălin Botezatu a vrut să se sinucidă, anunțând-o pe femeia de care se îndrăgostise că va recurge la un astfel de gest în cazul în care aceasta nu se va muta cu el. Telenovelă dâmbovițeană? Exagerările – justificate sau nu – ale unui bărbat îndrăgostit până peste urechi de o femeie măritată? Sau simpla dorință a unei vedete de a ieși, din nou, în evidență prin câteva cuvinte șocante?

Este purul adevăr, iar Cătălin Botezatu nu este vedeta care să aibă nevoie de asemenea subterfugii declarative pentru a ține capul de afiș. O face de atâția și atâția ani, iar declarația lui trebuie, cu atât mai mult, luată în seamă și apreciată la justa valoare.

Designerul român a avut, de-a lungul timpului, multe relații. Și, firește, cu femei foarte frumoase, femei mai mult sau mai puțin celebre, dar care îi obligau pe bărbați să aibă, de fiecare dată, fantezii ascunse. Totuși, o singură femeie ”i-a pus capac” lui Cătălin Botezatu, așa cum se spune pe la colțuri. Este vorba despre Dana Opsitaru. La vremea respectivă, Dana Opsitaru era un manechin de succes. Numai că era cu aproape 9 ani mai în vârstă decât Cătălin, iar acasă o așteptau un soț și un copil.

Cătălin Botezatu a vrut să se sinucidă. ”Se purta ca o mamă, ca o amantă…”

Cătălin Botezatu nu este omul care să ”înflorească” propriile amintiri. Nu preferă exprimările tranșante și bine face. Cei care citesc ceea ce declară pot să își alcătuiască în minte o imagine sugestivă.

„Era mai în vârstă decât mine cu 8-9 ani”, își amintește celebrul designer. ”Se purta cu mine ca o mamă, ca o amantă, ca o nevastă, ca o orice. Am cunoscut-o în urma unui pariu. Un coleg, manechin, mi-a zis: „Dacă te crezi aşa fiţos şi consideri că toate femeile îţi pică aşa, stanga-dreapta, cucereşte-o pe asta!”

„Da de ce tocmai pe asta?’, am întrebat.

„Pentru că are un copil, are foarte mulţi bani şi nu se uită la niciunul’, mi s-a răspuns.

Bineînțeles, Cătălin Botezatu a acceptat provocarea. Iar ce-a urmat a devenit o amintire sentimentală pe care, iată, Cătășin Botezatu nu o poate uita niciodată.

Cătălin Botezatu a vrut să se sinucidă. ”A fost un fel de refulare”

Manechinul Dana Opsitaru era o redută greu de cucerit, reiese din cele spuse de Cătălin Botezatu. Femeie împlinită, cu posibilități financiare respectabile, mamă a unui copil și, peste toate, soție. Dar Cătălin Botezatu și-a început ”asediul” și s-a dovedit a fi perseverent. Au trecut 3 luni de zile până când femeia a acceptat să ia cine cu designerul. Însă așteptarea i-a fost răsplătită din belșug.

”Ea avea o viaţă foarte tare, n-o interesau puştii aspirine, ca mine. Am început o muncă asiduă de cucerire. Toţi banii mei îi dădeam pe orhidee. Dumnezeule, câţi bani am dat pe orhidee în perioada aceea! După trei luni de încercări, a acceptat să ia masa cu mine la Capşa. A venit cu nişte pantofi roşii cu toc înalt şi cu un deux-piece cu fustă foarte scurtă şi sacou cu umeri foarte mari. Era o apariţie de-ţi tremurau picioarele. N-am mâncat nimic toată seara, deşi comandasem tot felul de mâncăruri s-o impresionez. Am mers la ea acasă şi-a urmat cea mai nebună partida de sex pe care am avut-o multă vreme de-atunci încolo”, a povestit Cătălin Botezatu.

Evenimentele au luat, totuși. o turnură neașteptată. Cătălin Botezatu s-a îndrăgostit până peste urechi de Dana Opsitaru, fiind chiar în stare să recurgă șa amenințări pentru ca această să-i spună soțului adevărul.

„A fost un fel de refulare. Apoi, a intervenit mârşăvia mea pentru că am continuat să merg în casa ei ca prieten al soţului, care era căpitanul Naţionalei de baschet a României. Foarte delicat! Noi chiar ne iubeam, a fost dragoste. A urmat o perioada de demenţă. (…) De Crăciun, chiar am şantajat-o, i-am spus: „Dacă nu vii să stai cu mine, îmi tai venele!’ În noaptea de Revelion, la 12 noaptea, când oamenii-şi spun lucruri frumoase, Dana i-a spus soţului ei că are o aventură cu mine şi că mă iubeşte foarte tare”, şi-a amintit Cătălin Botezatu.