Brânzeturile, pericol ascuns pentru sănătate. Ce riscuri aduc microplasticele din produsele lactate pentru organism

Brânzeturile ar putea ascunde un pericol mai puțin cunoscut de cei care le consumă: prezența microplasticelor. Un studiu recent, realizat de Universitatea din Padova, a arătat că majoritatea produselor lactate conțin aceste particule minuscule, însă brânzeturile au înregistrat cele mai ridicate concentrații, depășindu-l chiar și pe cel din lapte, scrie CSID.

Potrivit The Times of India, această descoperire atrage atenția asupra riscurilor la care se ne expunem atunci când consumăm brânzeturi. Microplasticele pot afecta sănătatea noastră mai mult decât ne așteptăm. Oamenii de știință au descoperit mai multe posibile surse de contaminare, atât la fermă, cât și pe parcursul procesului de fabricație.

Ce riscuri aduc microplasticele din produsele lactate pentru sănătate