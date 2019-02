Bratara fitness – super cadou original pentru EL si EA de Valentine’s Day

Anul acesta alege the tech way: Spune-i „te iubesc” oferindu-i o bratara fitness inteligenta. Iata cateva sugestii si sfaturi despre bratara fitness inteligenta care te ajuta sa te misti mai mult, sa dormi mai bine si sa fii mai motivat.

Te gandesti cum poti sa eviti cliché – ul florilor, cutiilor de ciocolata si inimioarelor rosii de plus de Ziua Indragostitilor in 2019? Nimic mai potrivit decat o bratara fitness. Acest gadget puncteaza mai multe caracteristici pentru a deveni cu siguranta cadoul perfect: este inovator, este valoros, este practic si util.

Pune in mainile partenerului sau partenerei tale acest accesoriu high-tech de monitorizare si control, un veritabil laborator de stiinte sportive. Garmin, Suunto, Polar, Xiaomi, Cronos, Samsung si Huawei se intrec in oferte avantajoase pentru a te convinge ca merita sa investesti intr-un produs de tracking de ultima generatie care inregistreaza, masoara si analizeaza efortul depus de user: bratara fitness inteligenta.

Daca iti surade ideea de a oferi cadou o bratara fitness de Valentine’s Day, iata ce trebuie sa stii:

Display

Primele bratari smart fitness aveau display cu LED, dar mai nou exista variante avansate cu OLED (cum este Ceas activity outdoor tracker Garmin Forerunner 735XT + Monitor HRM Run sau Bratara Fitness Garmin Vivosmart 3, Marime S, OLED Bluetooth). Daca ai o bratara cu LED vei putea consulta evolutia inregistrata peste zi cu conditia de a te conecta la un pc ori telefon smart. Modelele cu OLED au display mai generos, fie rotund, fie dreptunghiular si prezinta avantajul de a oferi informatii in timp real. Sunt mai practice si mai usor de urmarit.

Tot legat de display, vei putea opta pentru touchscreen sau non-tactil. O bratara fitness ieftina cu touchscreen este Medisana ViFit touch 79487, Bluetooth, baterie reincarcabila (Rosu). Dar alegerea ar trebui sa tina de preferintele userului, ambele variante dovedindu-si utilitatea in situatii diverse.

Functii

Este cel mai important factor in alegerea unei bratari smart fitness. Exista functii de baza (trakingul activitatilor sportive) pe care le regasesti cam la toate modelele si functii avansate care confera plus de utilitate si control. Unele din cele mai importante functii pentru bratari fitness (multe regasite si pe un ceas smartwatch) sunt: notificari android pentru apelurile de pe telefonul mobil, sms-uri si emailuri, preluare si initiere apeluri telefonice de pe smartphone, accelerometru, giroscop care detecteaza pozitia corpului, magnetometru pentru miscari si directie, barometru care calculeaza altitudinea, GPS-ul ce ofera detalii despre locatie, ritmul cardiac heart rate, numarul caloriile arse, monitorizare somn,

Rezistenta la apa

Daca destinatarul practica un sport de apa, merge la piscina sau se intampla des ca ploaia sa nu-l retina de la antrenamentele outdoor nici macar atunci cand ploua, este critic sa alegi un model cu rezistenta sporita la apa. Diferenta intre bratari fitness din acest punct de vedere este uriasa: de la bratari fitness care nu sunt waterproof, pana la cele cu care poti face dus fara probleme.

De exemplu Garmin Vivosmart HR, Bratara Fitness Fitbit Ionic Adidas Edition cu fitbit charge si Bratara fitness Xiaomi Mi Band 3 au Rezistenta la apa 5 ATM. Dar Xiaomi AmazFit Equator rezista doar la cativa stropi de apa.

Design: culoare, forma, material curea.

Bratarile smart fitness sunt unele din cele mai frumoase gadgeturi de purtat. Poti sa alegi bratari fitness cadran rotund sau dreptunghiular (Bratara Fitness Huawei Band Honor 3), cu o curea din silion (bratara fitness garmin vivosport) sau plastic (inclusiv elastica – Garmin Vivofit Jr.2).Vei gasi foarte multe modele colorate, inclusiv cu imprimeuri – de exemplu Bratara Fitness Garmin Vivofit Jr.2, Bratara reglabila, Minnie Mouse, Bluetooth si decorate cu cristale swarovsky – cum este Bratara Fitness Polar Loop Cristal.

Conectivitate bratara smart

Inainte de a cumpara o bratara fitness pentru a o face cadou sa monitorizeze activitatea fizica zilnica, asigura-te ca destinatarul are un smartphone compatibil cu gadgetul respectiv. Conectivitatea este legata de transmiterea si stocarea datelor pe smartphone si diverse aplicatii mobile speciale oferite de catre producator. In general bratarile au receptor USB si/ sau Bluetooth. Anumite modele pot fi conectate cu dispozitive de precizie (cantare etc). De exemplu Bratara Fitness Samsung Gear Fit 2 Pro are sistem de operare Tizen, compatibil cu IOS & Android.

– Baterie si incarcare. Aceste bratari smart fitness cu monitorizare ritm cardiac functioneaza in general cu baterii lithium polymer, unele putand rezista mai multe zile. Exista si modele fitness monitor alimentate cu baterii de ceas cu autonomie pana in 6 luni.

Ramai la bratara smart fitness sau cauti alt cadou de Valentine’s Day?

Poti alege si boxe portabile, aparate foto dslr, tablete grafice, telefoane mobile inclusiv samsung galaxy, produse ingrijire personala etc.