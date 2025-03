BREAKING | A murit Alex Mătușa, militarul găsit împușcat în cap în Târgu-Jiu

Militarul găsit împușcat în cap la unitatea sa din Târgu-Jiu a pierdut lupta pentru viață, la cinci zile după ce a fost transportat de urgență la spital. Alex Mătușa, în vârstă de 30 de ani, sergent în cadrul Batalionului 24 Infanterie „Scorpionii Cenușii”, a fost descoperit luni dimineață, 24 martie 2025, cu o rană gravă în zona capului.

După ce a fost găsit inconștient, militarul a fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, dar din cauza gravității rănilor a fost transferat rapid la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Aici, medicii au încercat timp de mai multe zile să îl stabilizeze, menținându-l în viață prin tratamente specifice și ventilare mecanică. Cu toate acestea, organismul său nu a rezistat, iar sâmbătă dimineață, 29 martie, a fost declarat decesul în urma unui stop cardiac.

Alex Mătușa și-a dat ultima suflare pe patul de spital, după zile întregi de luptă între viață și moarte. Rănile suferite au fost prea grave, iar organismul său nu a mai rezistat, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor. Moartea sa a lăsat în urmă o familie îndurerată, colegi marcați de pierdere și multe întrebări fără răspuns despre circumstanțele tragediei.

Cazul este în continuare investigat de autoritățile militare și civile pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Deocamdată, nu există informații clare care să indice dacă a fost vorba despre un accident, un gest deliberat sau altă cauză. Colegii și superiorii săi sunt profund afectați de tragedie.

Între timp, familia îndoliată se pregătește pentru înmormântare. Rudele lui Alex Mătușa sunt sfâșiate de durere și încearcă, cu ultimele puteri, să organizeze ceremonia de adio. Trupul militarului urmează să fie adus în orașul său natal, unde va fi condus pe ultimul drum de familie, prieteni și colegi de armată.

Timp de cinci zile, a luptat între viață și moarte pe un pat de spital din București, dar destinul a fost nemilos. Astăzi, Alexandru s-a stins, lăsând în urmă o durere copleșitoare. Mesajele de adio au curs neîncetat pe rețelele sociale, unde familia, prietenii și colegii și-au exprimat regretul profund pentru pierderea sa.

„În urma cu aproximativ 8 ani am intrat pe poarta Batalionului 26 Infanterie Craiova unde la scurt timp l-am întâlnit pe Alexandru Matuşa care îmi devenise coleg și un foarte bun prieten, un camarad mereu cu zâmbetul pe buze și un coleg pe care puteai mereu să te bazezi,am participat la multe aplicații împreună și am trecut prin momente bune și mai puțin bune, dar el era mereu cu zâmbetul pe buze, te încuraja mereu și spunea calm că totul va fi bine. După 6 ani petrecuți împreună, eu am plecat de la Batalionul 26 la Batalionul 24 Târgu Jiu unde după scurt timp a intrat pe poarta Batalionului bunul meu prieten, Alexandru Matuţa, care devenise sergent, aici am depănat amintiri petrecute la Craiova. Alex, aşa cum îi spuneam noi, cu toate că își schimbase statutul de la SGP la subofițer, a rămas același om bun pe care l-am cunoscut în urmă cu aproximativ 8 ani. Din păcate, astăzi Alex nu mai este printre noi, a plecat la marea armată de îngeri din cer, cu faţa plina de lacrimi mă uit în sus, îţi urez drum lin către împărăția cerului, Alex vei rămâne mereu în amintirea noastră. Dumnezeu sa te odihnească în pace”, a transmis un fost coleg.