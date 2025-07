BREAKING! Ilie Bolojan i-a cerut demisia, după scandalul momentului din politica românească

Informații de ultimă oră! Ilie Bolojan a decis să-i ceară demisia, după scandalul momentului din politica românească. Cum a reacționat? Ce a avut de spus președintele României, Nicușor Dan? Vă prezentăm cele mai noi detalii!

Premierul Ilie Bolojan i-ar fi solicitat vicepremierului Dragoș Anastasiu să renunțe la funcția pe care o ocupă. Cererea ar fi venit în contextul în care numele acestuia a fost menționat într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, ce vizează activitatea unor angajați ANAF, potrivit b1tv.ro.

Dragoș Anastasiu nu este dispus să accepte ideea unei demisii. A publicat pe Facebook un mesaj prin intermediul căruia a solicitat Direcției Naționale Anticorupție să-i pună la dispoziție copia acelui „presupus denunț” din dosarul de mită.

„În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut”, a postat Dragoș Anastasiu.

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că Dragoș Anastasiu a negat informațiile transmise de DNA. Este important de precizat faptul că procurorii susțin că acesta a avut calitatea de „martor denunțător” în dosarul în care inspectoarea ANAF Angela Burlacu a fost condamnată la 5 ani și 2 luni de închisoare.

„Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc”, a adăugat Dragoș Anastasiu.

În același timp, reacțiile din zona politică au început să apară. Președintele României, Nicușor Dan, a comentat într-un mod rezervat, spunând că „e o problemă mare”.

Dragoș Anastasiu susține că nu a fost denunțător în dosar, ci martor. De asemenea, a ținut să precizeze că nu ar fi existat vreo acțiune împotriva lui și nici nu ar fi avut vreun avantaj din punct de vedere politic.

„În spațiul public au apărut informații despre implicarea mea într-un dosar de corupție care viza mai mulți funcționari ai ANAF. Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a scris Dragoș Anastasiu pe Facebook.