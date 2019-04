Breaking News. Anunțul oficial făcut din spital despre Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost operat de medicii de la Institutul C.C. Iliescu, diagnosticul pus de aceștia fiind pericardită lichidiană – tamponadă cardiacă. Conform unui comunicat al spitalului, rezultatul intervenţiei a fost unul foarte bun, Ion Iliescu fiind „stabil şi în afara unui pericol imediat”.

Ion Iliescu – 89 de ani – este externat astăzi din spital, la patru zile după ce a ajuns la Institutul C.C. Iliescu, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, informează Antena 3.

Codrin Ștefănescu declarase, cu două zile în urmă, că Ion Iliescu se simte bine și că nu sunt ”probleme”.

Citește și: MEDICII AU FĂCUT ANUNȚUL DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A LUI ION ILIESCU. E LA TERAPIE INTENSIVĂ

„Am aflat de la medici, azi de dimineaţă, că totul a decurs bine şi nu sunt probleme. De fapt, se anticipa, pentru că la C.C. Iliescu sunt nişte specialişti foarte buni în astfel de intervenţii chirurgicale. Aşteptăm un răspuns mai detaliat în jur de ora 14.00-14.30 şi sperăm să şi vorbim la telefon cu preşedintele Iliescu în această după-amiază. Nu am vorbit aseară. Nu am putut să dau de dânsul. Când am aflat, era deja în drum, în Salvare, dinspre Elias spre C. C. Iliescu, împreună cu soţia şi aghiotantul. Era ca de obicei, nu avea nimic special”, a afirmat Codrin Ștefănescu la Parlament, citat de Mediafax.

În 2005, Ion Iliescu a avut primele probleme cu inima. I-au fost montate cinci stenturi. În 2007, Ion Iliescu a suferit, la Paris, o intervenție la artera coronariană, când i s-a adăugat un al șaselea stent pentru o mai bună circulație a sângelui. „Nu a fost vorba despre o operație. Nu a presupus deschidere sau spitalizare. A fost pur și simplu o coronografie. Totul a durat 20 de minute”, preciza atunci Ion Iliescu, citat de aceeași sursă.

Citește și: ION ILIESCU A IEȘIT DE LA TERAPIE INTENSIVĂ. CUM SE SIMTE ACUM FOSTUL PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI