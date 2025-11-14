Acasă » Știri » Breaking! O nouă tragedie aviatică, la două zile după ce 20 de oameni s-au stins. Unde s-a produs dezastrul aerian

De: Irina Vlad 14/11/2025 | 18:08
Un avion turcesc de stingere a incendiilor s-a prăbușit joi, 14 noiembrie, în vestul Croației. Potrivit ministrului Agriculturii și Silviculturii, Ibrahim Yumaklı, pilotul a murit pe loc. Tragedia a avut loc la fix două zile de când un avion militar turcesc (care transporta 20 de militari) s-a prăbușit în Georgia. 

Avionul Air Tractor AT-802 a dispărut de pe radar puțin înainte de ora 17:00, ora locală, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne croat. Aproximativ 20 de minute mai târziu, serviciile de urgență au fost informate că un avion a luat foc în apropierea orașului Senj, situat lângă coasta Mării Adriatice.

Echipele de salvare au găsit cadavrul pilotului după ce au stins incendiul, a declarat postul public de televiziune croat HRT. Nimeni altcineva nu se afla în avion. Aeronava era unul dintre cele două avioane ale Direcției Generale pentru Silvicultură din Turcia, care au părăsit Turcia miercuri dimineață pentru activități de întreținere la Zagreb, dar vremea rea le-a obligat să rămână peste noapte la un aeroport din orașul portuar Rijeka, din vestul țării.

Joi, 13 noiembrie, la ora 17:38, avionul a decolat spre aeroportul din Zagreb, dar a fost nevoit să se întoarcă, a declarat Ministerul Agriculturii și Silviculturii într-un comunicat: „În timp ce se întorceau, unul dintre avioanele noastre a aterizat la aeroportul din Rijeka, dar contactul radio cu celălalt avion s-a pierdut la ora 18:25”.

Ministru Ibrahim Yumaklı și-a exprimat regretul într-un mesaj public: .„Doresc milă divină pentru pilotul nostru martir și transmit condoleanțe și răbdare familiei și celor dragi. Condoleanțe organizației noastre forestiere și națiunii noastre”, a scris ministrul pe o platformă turcă de socializare.

Avioanele Air Tractor AT-802 sunt utilizate de obicei în agricultură sau pentru stingerea incendiilor. Acestea pot transporta aproximativ 3.000 de litri de apă și sunt capabile să aterizeze și să decoleze pe apă. De asemenea, sunt folosite penru a  scoate apă din mări, lacuri sau baraje și pot interveni în mod repetat în zone de incendiu la intervale scurte. Sunt deosebit de eficiente în zone montane și pe terenuri dificile.

Accidentul aviatic de vineri a avut loc la două zile după ce un avion militar al Turciei s-a prăbușit în Georgia. La bord se aflau 20 de militari. Din păcate, toți membrii echipajului, cât și cei 20 de militari au murit.

Avionul C-130 zbura de la Ganja, Azerbaidjan, spre Turcia când s-a prăbușit marți în municipiul Sighnaghi din Georgia, aproape de granița cu Azerbaidjanul. Cauza accidentului este în curs de investigare.Personalul militar făcea parte dintr-o unitate care se deplasase în Azerbaidjan pentru a participa la sărbătorile de Ziua Victoriei din acea țară, sâmbătă, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

