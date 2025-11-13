Acasă » Știri » Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt

Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt

De: Anca Chihaie 13/11/2025 | 18:00
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt

Mulți pasageri observă cu surprindere traseul aparent ciudat al zborurilor transatlantice. De exemplu, un avion care pleacă din Moscova spre New York poate părea că face un ocol prin Groenlanda înainte de a-și continua drumul spre destinație.

La prima vedere, această rută pare ineficientă, adăugând distanță și consum de combustibil. În realitate, însă, ceea ce pare un ocol este, de fapt, cel mai rapid și mai eficient mod de a traversa Atlanticul de la est la vest.

De ce toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda

Motivul principal ține de geometria planetei. Pământul nu este plat, ci rotund, iar pe o sferă, cel mai scurt traseu între două puncte nu se află de-a lungul unei linii drepte proiectate pe o hartă plană. În schimb, acesta urmează ceea ce este cunoscut sub numele de „arc de cerc mare” sau „great circle route”. Această curbă se mulează pe suprafața globului și reduce distanța totală de zbor comparativ cu o linie aparent dreaptă pe o hartă convențională.

Hărțile obișnuite, precum cele în proiecție Mercator, sunt utile pentru orientare, dar induc în eroare atunci când se calculează rute transcontinentale. Pe o astfel de hartă, traseul optim poate părea curbat sau chiar „ciudat”, ceea ce explică de ce zborul pare să urce spre regiunile nordice, înainte de a se îndrepta spre destinația finală. Un experiment simplu demonstrează acest fenomen: dacă se întinde o ață între două puncte îndepărtate pe glob, ața nu urmează linia dreaptă de pe hartă, ci se arcuiește, imitând exact traiectoria zborurilor comerciale.

Aceste rute nordice nu sunt doar mai scurte, ci și mai avantajoase din punct de vedere economic și al siguranței. Evitarea traversării directe a Oceanului Pacific, de exemplu, nu doar că reduce durata zborului, dar și minimizează riscurile asociate cu zborurile pe distanțe extrem de lungi peste ape vaste. În plus, rutarea prin regiuni mai apropiate de polii nordici oferă mai multe opțiuni de aterizare de urgență în caz de probleme tehnice sau condiții meteo extreme.

Dincolo de geometrie, factorii meteorologici joacă și ei un rol semnificativ. Curentul de jet stream, o bandă rapidă de vânt care se formează la altitudini mari, poate accelera semnificativ avioanele atunci când este folosit corect. Traseele care urcă spre nordul Atlanticului permit piloților să profite de acești curenți, economisind combustibil și reducând timpul petrecut în aer.

Foto: Facebook

