BREAKING | Valentina, o mamă a două fete, a murit într-un accident rutier cumplit

Valentina a avut parte de o moarte fulgerătoare! Femeia, mamă a două fete, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, totul în urma unui accident rutier devastator. Nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit!

Drumul Morții, cunoscutul E85, a mai adus o victimă în această seară tragică. O femeie de 56 de ani, Valentina, mamă a două fete, una dintre ele cu dizabilități, a murit pe loc marți, 11 martie, după ce mașina în care se afla a fost spulberată de un TIR, cu numere din Republica Moldova, care a ieșit de pe traseu. Alte două femeie, colege de muncă ale victimei, au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital.

Accidentul s-a produs pe unul dintre cele mai periculoase sectoare ale șoselei E85, care poartă denumirea de Drumul Morții. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, când șoferul unui TIR a pierdut controlul vehiculului, intrând pe contrasens, direct în calea mașinii în care se aflau cele trei femei. Este greu de înțeles cum a ajuns camionul pe sensul opus, având în vedere că șoferul nu se afla într-o manevră de depășire și nu consumase alcool, așa cum s-a presupus inițial. Se pare că, dintr-o simplă neatenție, un moment de distragere a atenției a dus la o tragedie.

„Fiind la şosea, am auzit o bubuitură. Iniţial, am crezut că este o explozie de cauciuc. Am ieşit, totuşi, afară să văd despre ce e vorba”, a declarat un bătrân.