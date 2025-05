BREAKING | Valentina Tolomei, o adolescentă de doar 17 ani, a murit într-un accident rutier cumplit

Tragedie fără margini în Italia! Valentina Tolomei, o tânără de doar 17 ani, și-a pierdut viața într-un accident cumplit. Adolescenta a fost spulberată de un șofer de 29 de ani, care se urcase la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Din păcate, aceasta nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Familia și apropiații sunt șocați de cele întâmplate și de pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 mai spre 25 mai 2025, în jurul orei 1:30, un accident cumplit s-a produs în Italia, pe Via Romana din Capannori, o comună în provincia Lucca. În urma impactului devastator, o adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața.

Destinul unei tinere de 17 ani a fost frânt de un șofer care a urcat la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Valentina Tolomei a petrecut seara de sâmbătă alături de iubitul său și de un grup de prieteni.

Înainte de a pleca spre casă, le-a scris părinților săi un mesaj pentru a nu se îngrijora: „Plec acum”. Ulterior, fata s-a urcat pe scuterul ei și a pornit la drum, încă nimic nu prevestea tragedia care urma să se întâmple.

Un șofer de 29 de ani a lovit cu mașina scuterul pe care se afla Valentina. Impactul a fost mult prea puternic, iar adolescenta nu a mai avut nicio șansă. Fata a fost aruncată circa zece metri într-un câmp de lângă carosabil și a murit pe loc.

„În jurul orei 1:30, autoturismul Mercedes Clasa A condus de tânărul de 29 de ani, în timp ce se deplasa cu viteză mare pe via Romana în direcția Porcari, a intrat în coliziune cu scuterul Vespa 50 condus de o adolescentă de 17 ani din Capannori, care venea de pe via Nuova di Paganico și încerca să intre pe via Romana în direcția Lucca. În urma impactului, fata a fost aruncată circa zece metri într-un câmp de lângă carosabil și a murit pe loc, iar mașina a părăsit drumul, oprindu-se într-un canal”, au transmis carabinierii, potrivit publicației Corriere della Sera.