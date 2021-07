Brigitte Pastramă a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre un incident care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Soția lui Florin Pastramă a descoperit cine este persoana care a trimis poze cu în lenjerie intimă la toți angajații din firmă. Ce a spus bruneta?

Brigitte Pastramă a avut parte de un incident care a pus-o într-o poziție rușinoasă. Aceasta a răbufnit într-o emisiune de televiziune și a vorbit despre momentul când toți angajații din firma sa au primit imagini cu ea îmbrăcată în lenjerie intimă. Potrivit acesteia, se pare că persoana care a trimis pozele respective este chiar femeia de serviciu.

”Noi mai avem un bussines și a doua zi se dau colectele și în momentul în care noi filmam eu i-am dat fetei din casă telefonul să dea pin-ul și ea a făcut poze cu telefonul ei telefonului meu. Ea a plecat, nu știu de ce a plecat, n-a mai venit, a zis că se duce să facă curățenie la mare.

Ei trăind și ștergându-ți de praf pantofii sau așa probabil că te invidiază, probabil fiind și ea femeie și văzându-mi dressingul sau situația mea… Eu făcusem o poză cu lenjerie la un magazin și voiam să-i arăt lui Florin pe care să o cumpăr, și ea a făcut poză de pe telefonul meu telefonului ei și a zis că uite pocăita”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Brigitte consideră că nicio persoană nu trebuie judecată și nu contează nici religia pe care o ai, ci trebuie să fie respectată intimitatea. Persoana care a trimis pozele indecente cu ea la toți angajații din firmă a trădat-o pe soția lui Florin Pastramă.

Brigitte Sfăt, la adresa soțului ei: ”Să-și facă el o afacere și să fie șmecher, nu pe munca mea de 5 ani”

Brigitte Sfăt a avut o reacție neașteptată la adresa lui Florin Pastramă, soțul ei. Potrivit declarațiilor brunetei, aceasta consideră că partenerul ei de viață își bate joc de munca ei și că nu ar avea respect față de ea.

”Cât timp nu sunt respectată și sunt călcată în picioare, și îmi calcă munca în picioare, eu nu mai consider că vreau să am o relație cu un astfel de indivit. Mă deranjează că el își ia meritele pe munca mea și pe jumătate de milion investit de mine. Să-și facă el o afacere și să fie șmecher, nu pe munca mea de 5 ani. Pe banii mei și munca mea el să fie șmecher și eu slugă și când vine camera să mă scoată pe mine ingrată și rea? Să facă asta la el în Colentina, nu la mine. El este eroul victimă. Nu-mi respectă munca. Eu nu sunt mama lui, nu am obligații față de el, atâta timp cât el nu aduce un ban în casă, măcar să mă respecte, dar el mă înjură de față cu angajații. Alta în locul meu nu-i călca și spala hainele. Am ajuns la capătul puterilor, de aia urlu și mă dau cu capul de pereți”, a fost replica lui Brigitte Sfăt în emisiunea de la Antena Stars.

