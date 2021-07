Cuplul Brigitte Sfăt – Florin Pastramă a ajuns, din nou, la cuțite! Și se pare că, de data aceasta, fiul ei, Robi, a fost pregătit să intervină pentru a-i împăca. Care este motivul pentru care bruneta s-a „săturat” de cel care îi este soț?

O nouă ceartă s-a iscat între Brigitte Sfăt și Florin Pastramă și, de data aceasta, bruneta pare extrem de supărată și de deranjată de atitudinea pe care o are soțul ei față de ea. Recent, într-o emisiune de televiziune în care cei doi își prezintă pe „tavă” viața, au avut parte de un conflict, iar Robert, unul dintre copiii lui Brigitte Sfăt, dorește să facă „lumină” între cei doi: vrea cu orice preț să îi împace! Pe de o parte, Brigitte îl acuză pe soțul ei că ar avea de gând să îi fure afacerea, la adresa ei venind „valuri” de vorbe, făcând-o „rea” și ”ingrată”, iar Robi, fiul ei, dorește ca mama lui să nu mai fie supărată și să se împace cu Florin Pastramă.

”Trebuie să fac cumva să îi împac, dar nu știu cum să fac. Sunt grei de cap amândoi, e foarte complicat”, a spus Robi la Antena Stars.

Brigitte Sfăt, la adresa soțului ei: ”Să-și facă el o afacere și să fie șmecher, nu pe munca mea de 5 ani”

Brigitte Sfăt a avut o reacție neașteptată la adresa lui Florin Pastramă, soțul ei. Potrivit declarațiilor brunetei, aceasta consideră că partenerul ei de viață își bate joc de munca ei și că nu ar avea respect față de ea.

”Cât timp nu sunt respectată și sunt călcată în picioare, și îmi calcă munca în picioare, eu nu mai consider că vreau să am o relație cu un astfel de indivit. Mă deranjează că el își ia meritele pe munca mea și pe jumătate de milion investit de mine. Să-și facă el o afacere și să fie șmecher, nu pe munca mea de 5 ani. Pe banii mei și munca mea el să fie șmecher și eu slugă și când vine camera să mă scoată pe mine ingrată și rea? Să facă asta la el în Colentina, nu la mine. El este eroul victimă. Nu-mi respectă munca. Eu nu sunt mama lui, nu am obligații față de el, atâta timp cât el nu aduce un ban în casă, măcar să mă respecte, dar el mă înjură de față cu angajații. Alta în locul meu nu-i călca și spala hainele. Am ajuns la capătul puterilor, de aia urlu și mă dau cu capul de pereți”, a fost replica lui Brigitte Sfăt în emisiunea de la Antena Stars.

Însă, după ce mama lui și-a expus opinia și ce simte, Robi a continuat cu gândurile de împăcare: ”Pe mine mă bucură să vă văd împreună, prefer să rămân imparțial, dar, pentru că ești mama mea, mai important pentru mine este ca tu să iei decizia bună. Gândește-te și vezi ce faci”.

