Nunta dintre Brigitte și Florin Pastramă ar sta sub semnul întrebării. Deși mai sunt doar câteva zile până la eveniment, cei doi miri ar fi la cuțite mai ceva ca un cuplu divorțat. Brigitte susține că ieșirile nervoase pe care le are cu soțul ei ar fi din cauza tratamentelor hormonale pe care le face ca să rămână însărcinată. Ba chiar și prietenii i-ar fi sfătuit să renunțe la căsătorie.

Sunt cu un picior în fața altarului, iar cu celălalt par să lovească în căsnicia pe care abia au început-o. Câteva zile îi mai despart de nunta fastuoasă, iar Brigitte îl ține pe jar pe Pastramă.

Momente tensionate

Disputa ar fi pornit de la faptul că Florin Pastramă i-ar fi "julit" bolidul de lux. De aici, Brigitte și-ar fi amintit și de alte aspecte care par mai grave decât o tablă zgâriată.

”- Când, mă, nu te-am lăsat eu să mănânci? Când, mă? M-am săturat să par eu lupul cel rău. Bătaie de joc nu sunt, să știi. Dacă ție îți place circul, mie nu-mi place.

– Am venit să-mi cer scuze.

– Viața mea nu este de circ. Eu fac lucruri frumoase, mă duc la biserică.

– Florine, vrei să spun acum tot adevărul? Îți dorești lucrul ăsta? Să spun care e adevărul real? Eu vreau o viață frumoasă. Băăăi! Vrei să-ți zic adevărul?! Și de ce sunt supărată? Pe bune? Chiar asta vrei? Să spun adevărul? Vrei să spun adevărul? Da sau nu? Te întreb, da sau nu, vrei să spun adevărul?

– Fă ce vrei!

– Da sau nu. Tatăl nostru care ești în ceruri…. nu vreau să zic mai mult”, a fost discuția aprinsă dintre Brigitte și Florin Pastramă, la PROTV.

Brigitte pune stările de nervozitate pe seama hormonilor. Aceasta a mărturisit că au început procedurile medicale pentru a avea un copil, sau poate chiar doi, iar tratamentele făcute i-ar fi dereglat ușor și nervii. (VEZI ȘI: DECIZIA RADICALĂ PE CARE BRIGITTE ȘI FLORIN PASTRAMĂ AU LUAT-O ÎNAINTE DE NUNTĂ: “NOI VREM SĂ…”)

”Muncim în sensul ăsta și e puțin mai dificil. Eu fac tratamente hormonale, eu sunt mai irascibilă din cauza asta. Pentru că tratamentele hormonale la femei aduc anumite stări… dar totul e OK, important este rezultatul pe care îl obținem”, a mărturisit Brigitte pentru OK! Magazine.

Prietenii au sfătuit-o pe Brigitte să nu se grăbească

Și nu e singurul episod în care Brigitte află că dragostea la care visează este greu de atins. Prietena ei cea mai bună, femeia de afaceri Diana Bianca, i-a spus să nu se grăbească.

”Eu am fost șocată în primă fază. Nu m-am așteptat că ea va ieși de acolo logodită. Ea a venit și mi-a zis că-l iubește, că e foarte fericită cu el, că e sufletul ei pereche, că are un suflet minunat. Eu doar am sfătuit-o să nu se grăbească pentru că e timp, poate fi într-o relație cu el șase luni, doi, trei ani și apoi se pot căsători. Ea a zis că e sigură de ceea ce face și a zis că dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, e viața ei, să nu o judecăm noi. Ea va trăi cu ceea ce a ales. Florin pare un om, cel puțin în momentul de față, cum îl văd eu vis-a-vis de Brigitte, e un om atent la fiecare pas, o ajută, e acolo clipă de clipă, secundă cu secundă lângă ea”, a mărturisit Diana Bianca pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Brigitte și-a vărsat, recent, nervii și pe fosta logodnică a soțului ei. Într-o postare pe contul ei de socializare sugera că Raluca Podea îi oferea servicii fostului ei soț contra unor sume de ordinul sutelor de euro. S-au întâlnit, ulterior, toți trei la un eveniment monden, dar n-a fost loc de ”Bună ziua!”, nici de reprosuri. Vor rezolva problema în instanță, spune Raluca. (CITEȘTE AICI: BRIGITTE VINDE APARTAMENTUL DE LA MALUL MĂRII. CARE ESTE ADEVĂRATUL MOTIV)

”Sunt niște acuzații foarte grave, eu o s-o acționez pe această doamnă Pastramă în judecată. Nu cred că are dovezi să poată discuta despre mine această doamnă. Eu nu am întrebat-o pe dumneaei cu ce se ocupă pentru că, de bine, de rău, știm cu toții că se duce moca. Decât să te duci moca, mai bine stai și dormi în pat. O s-o dau în judecată. Se vede pe chipul dânsei că e o femeie frustrată, o bătrână și prefer să nu intru în conflict cu dumneaei. Doamna Pastramă cu ce se ocupa înainte să-l cunoască pe domul Ilie? Că în căsnicia cu dumnealui a încercat să strângă averi ca acum să le vândă. Era o prăpădită. Adică despre ce vorbim? Mi se pare penibil ca tu, o femeie de moravuri ușoare, să vii să-ți dai cu părerea referitor la mine. Să ne mai aducem aminte că așa a făcut și cu alte doamne din showbiz cărora le-a furat bărbații înaintea mea. Nu te mai da ziua doamnă, noaptea damă că nu e cazul”, a spus Raluca Podea pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

