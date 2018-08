Brigitte Sfăt a plecat cu noul iubit în vacanță, în Turcia. Prima fotografie postată de soția lui Ilie Năstase

Relația dintre Ilie Năstase și Brigitte Sfăt a ajuns la final. Bruneta nu ia în calcul o împăcare cu fostul mare tenismen și a anunțat, recent, că are un nou partener. Cu care, de altfel, a și plecat, marți, în vacanță în Turcia.

Fără să-i pese că, încă, mai este căsătorită, Brigitte Sfăt a urcat, pe contul personal de socializare, și o poză din sejurul de lux în care se află alături de noul iubit. Bruneta se află, probabil, în camera de hotel, de unde admiră peisajul. Mai mult ca sigur, actualul partener a fost fotograful!

„Dragii mei, după cum ştiţi, în februarie am decis să introduc divorţul, iar în tot acest timp am încercat în nenumerate rânduri să reparăm ceea ce nu mai mergea în căsnicia noastră. Din păcate, poate şi datorită temperamentului nostru puternic, acest lucru nu a fost posibil. Drept pentru care, în momentul actual eu am decis să merg pe alt drum şi am început o altă relaţie.

Din acest moment, Ilie este la fel de liber să îşi refacă viaţa. Vreau să îi mulţumesc încă o dată pentru faptul că a fost cel mai magnific bărbat din viaţa mea, că alături de el m-am simţit iubită ca o adevărată prinţesă şi îi doresc sincer să fie fericit.„, a scris Brigitte Sfăt pe contul personal de socializare, în cursul zilei de luni.