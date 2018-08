Brigitte Sfăt, mesaj emoționant pentru Ilie Năstase! ”Am crezut că Dumnezeu îl schimbă “

Mesajul emoționant transmis de Brigitte Sfăt lui Ilie Năstase, la doar câteva zile după ce acesta a fost surprins în compania altei femei. Prietenii virtuali au încurajat-o pe brunetă și i-au urat să fie fericită.(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE SFĂT A SPUS TOTUL DESPRE IUBITĂ A LUI ILIE NĂSTASE! „ŞTIAM DE RELAȚIA ASTA!”)

„Domnul de sus ştie. Vreau o familie. Nu am putut să îmi mântuiesc bărbatul. Soţul meu m-a înşelat de la început. Am crezut că Dumnezeu îl schimbă. Am sfârşit în a mă îndepărta eu de el. Îmi doresc o viaţă nouă. Banii nu aduc fericirea. Vreau un nou început.”, a fost mesajul lui Brigitte Sfăt.

Prietenii virtuali au încurajat-o. „Fii binecuvântată cu multa înțelepciune și trăiește după cuvânt, căci Dumnezeu te va binecuvânta cu ceea ce ai nevoie, dacă îl vei cauta mai întâi pe Dumnezeu și vei trai după voia Lui????”, Te-am văzut de câteva ori cu el la biserica, se vedea că nu e pregătit să se schimbe. Dar, mântuirea este personală! Tu ai încercat…”, au fost doar câteva dintre reacţiile acestora.

Ilie Năstase și-a asumat o altă iubită

La scurt timp după ce Brigitte a anunțat că este într-o nouă relație, iată că și Ilie Năstase și-a asumat o altă iubită care pare să-i semene leit fostei sale soții. Relația lor pare destul de serioasă, ținând cont că noua brunetă din viața lui s-a și mutat la el deja. Deşi nu au divorţat încă, Brigitte Sfăt şi Ilie Năstase și-au găsit ”înclouitori”. În timp ce bruneta şi-a găsit fericirea în braţele unui bărbat cu care a fost în vacanţă, în Turcia, nici „Nasty” nu se lasă mai prejos. Aflat în Bucureşti, fostul mare sportiv şi-a făcut o nouă iubită. O femeie care, cel puţin la culoarea părului, seamănă izbitor cu actuala soţie a celui care a fost lider ATP,